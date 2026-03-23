鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2026-03-23 11:25

在中東地區持續燃燒的戰火籠罩下，伊朗當局於近日正式對外發行面值達 1000 萬里亞爾（Rials）的新版紙幣，不僅刷新了該國有史以來最高面額的紀錄，更反映出伊朗政府在面對飆升的通貨膨脹、美伊戰爭壓力，以及國內民眾對現金急迫需求下的無奈之舉。

根據分析家觀測，這款粉紅色調、正面印有 9 世紀亞茲德賈梅清真寺、背面印有巴姆城堡的新鈔，正取代 2 月初才剛推出的 500 萬面額紙幣，成為目前市場上流通金額最高的貨幣。

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儘點這張紙幣上的數字聽起來極其龐大，但在現實的經濟價值面前卻顯得蒼白無力。以目前的即時匯率計算，這張面值千萬的里亞爾紙幣僅能兌換約 7 美元（約合新台幣 220 元）。

伊朗央行雖然對外聲稱發行大面額鈔票是為了「確保公眾獲得現金」，並強調電子支付系統如金融卡、手機銀行及網路銀行仍是交易的主要平台，但實情卻更為嚴峻。

由於美以聯軍先前曾針對伊朗國內銀行等基礎建設進行精準打擊，導致民眾普遍擔心電子金融系統隨時可能陷入癱瘓。在不安全感的驅使下，德黑蘭及各大城市的自動提款機（ATM）前排起了長長的提款人龍，許多地方的現金儲備在短時間內便告罄，進一步迫使政府必須加速印製更高面額的紙幣以穩定局勢。

隨著戰爭進入第四週，伊朗經濟遭受重擊的跡象日益明顯。自從美國與以色列將包括銀行在內的設施列為軍事打擊目標後，這對本已受到持續轟炸、領空無限期關閉影響的企業來說，無疑是雪上加霜。

貿易路線的全面關閉直接導致進口商品供應中斷，進而拉升了市面上的生活物資價格。特別是 3 月中旬，屬於塞帕銀行（Bank Sepah）的大樓遭飛彈擊中後，更激化了社會大眾對金融服務中斷的集體恐慌。儘管該銀行隨後表示服務已部分恢復，但銀行向提款客戶提供的現金依然十分有限，金融體系的脆弱性表露無遺。

事實上，伊朗的經濟壓力並非一日之寒。多年來受到美國嚴厲制裁、石油出口收益銳減以及長期高通膨等多重負面因素影響，里亞爾的匯率呈現跳水式貶值。

根據官方統計，去年 6 月在為期 12 天的戰事結束後，里亞爾隨即重貶 40%，引發大規模民間抗議。而到了今年 2 月底，美以聯合軍事行動發動前夕，匯率更曾跌至 1 美元兌 166 萬里亞爾的歷史低點。雖然上週五匯率小幅回升至約 150 萬的水準，但仍難以掩蓋貨幣購買力崩潰的現狀。

根據伊朗統計局的最新數據，該國年度通貨膨脹率已高達 47.5%，特別是在政府取消了基本進口物資的外匯補貼後，食品與飲料的通膨率甚至飆破 105%。為了安撫受苦的 8000 萬民眾，政府被迫改採「食品券計劃」，提供每月信用額度供民眾在指定商店購買主食，以維持最低程度的民生。

值得觀察的是，這張新發行的千萬面額新鈔在設計細節上暗藏乾坤。為了落實去年 11 月通過的貨幣改革法律，計劃在五年內將里亞爾面值刪除「四個零」以簡化交易，這張鈔票末端的四個零刻意印製得極其模糊，而前方的「1000」則以醒目的粗體字呈現。

這種自 2019 年以來便沿用的設計策略，顯見伊朗政府正試圖在通膨失控的現實中，引導大眾過渡到全新的貨幣價值體系。

分析師指出，戰後伊朗匯率出現反常的小幅走強，並非經濟基本面改善，而是因為戰爭導致對外貿易停擺、國人取消出國旅行，加上許多民眾為了應付戰爭期間的日常開銷，不得不拋售手中的外匯來換取急需的里亞爾現金。