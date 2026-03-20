鉅亨網編譯許家華 2026-03-21 05:38

在中東戰事升溫與供應中斷擴大的雙重衝擊下，國際油價周五 (20 日) 大幅上漲，收在近四年高點。

布蘭特 (Brent) 原油期貨 5 月合約上漲 3.54 美元或 3.26%，收報每桶 112.19 美元，創下自 2022 年 7 月以來最高收盤價。盤中布蘭特原油一度大漲逾 4 美元。

美國西德州中質原油 (WTI)4 月合約上漲 2.18 美元或 2.27%，收於每桶 98.32 美元，次月活躍合約則收報 98.23 美元，上漲 2.8%。

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市場動盪主因來自中東供應鏈遭重創。伊拉克宣布對外資石油公司開發的所有油田啟動不可抗力條款，加上伊朗戰事升級，美國計畫向中東增派數千名海軍陸戰隊與水兵，進一步加劇供應緊張。衝突已波及能源基礎設施，伊朗與鄰國包括沙烏地阿拉伯、卡達與科威特互相攻擊，令市場對供應中斷的憂慮升高。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 指出，這已接近最壞情境，不僅伊拉克供應受阻，美國在波斯灣集結大量兵力，也讓市場對短期恢復供應、重啟荷姆茲海峽航運的希望迅速消退。該海峽為全球能源運輸命脈，約占全球 20% 的石油與液化天然氣運輸量。

本周 Brent 原油累計上漲約 8.8%，而 WTI 近月合約較上周收盤小幅下跌約 0.4%，兩者價差在本周三擴大至 11 年來最大。市場正逐步反映供應長時間中斷的預期，並認為荷姆茲海峽至少需數週才能恢復通行。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，由於能源生產設施已受損，油價短期內難以大幅回落。國際能源署 (IEA) 署長 Fatih Birol 亦警告，中東灣區油氣供應恢復可能需長達六個月。

川普周五表示，伊朗已無可對話的領導人，並重申其不得擁有核武的立場。市場同時關注美國是否進一步升級行動，包括考慮封鎖或佔領伊朗重要出口樞紐哈爾克島 (Kharg Island)，以迫使其重啟荷姆茲海峽。

供應風險亦來自其他地區。伊朗先前對以色列攻擊其主要天然氣田作出回應，導致卡達約 17% 的液化天然氣產能受損，修復時間可能長達五年。此外，俄羅斯亦對烏克蘭波爾塔瓦與蘇梅地區的油氣設施發動攻擊，進一步擾亂全球能源市場。

在政策面，美國能源部長萊特 (Chris Wright) 表示，若解除對滯留海上的伊朗原油制裁，相關供應可在 3 至 4 天內流入亞洲市場；財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則指出，政府正考慮進一步釋放戰略石油儲備，且可能在未來數月內逐步執行。

另一方面，供給端也出現回應。根據貝克休斯 (BKR-US) 報告，美國本周石油鑽井數增加 2 座至 414 座，為去年 12 月中旬以來新高，顯示業者正試圖在高油價環境下擴大產能。