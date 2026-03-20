鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-21 01:26

渣打集團今 (20) 日發布「2026 循環經濟金融驅動力」報告指出，循環經濟可減少全球高達 45% 的溫室氣體排放，若要在 2050 年前實現全球循環經濟，至 2035 年前，估計全球仍面臨至少 6.5 兆美元的循環資金缺口。惟全球循環度已從 2018 年的 9.1% 降至 2025 年的 6.9%，顯示材料留在循環體系中的比例正持續下滑。渣打觀察到，台灣企業對永續轉型的承諾並未改變，政策推動、產業創新與金融支持是企業成功淨零轉型的三大支柱。

報告分析指出，若要在 2050 年前實現全球循環經濟，整體投資需求規模將高達 7 至 14 兆美元 。儘管目前全球金融投資已達 2,700 億美元，且未來新增投資承諾可能達到 5,630 億美元，但預計至 2035 年前，全球仍面臨至少 6.5 兆美元的循環資金缺口 。這筆資金對傳統產業轉型至關重要，預計透過循環模式可減少全球高達 45% 的溫室氣體排放，特別是在鋼鐵、水泥及塑膠等關鍵產業中具備龐大潛力 。

‌



渣打集團大中華及北亞區永續金融主管甘露穎強調，推動循環經濟的關鍵在於「務實」，必須將資金真正導向可衡量、可看見成果的專案。截至 2025 年底，渣打永續金融資產規模已達 234 億美元，其中有 70% 集中於亞洲、中東及非洲等新興市場，這些投資組合已貢獻約 700 萬噸的減碳成果，並支持超過 3 萬個中型企業與約 100 萬筆微型金融貸款。

針對龐大的融資缺口，渣打認為金融機構必須透過「風險拆解」來引導民間資本 。由於循環經濟專案在早期常面臨現金流分散或商業模式不成熟等挑戰，報告建議利用風險保險、混合融資（Blended Finance）、政府擔保及公共部門股權投資等工具來穩定投資環境 。當這些機制到位後，才能更有效地吸引商業貸款與私募股權等民營資金進入 。

在落實循環經濟方面，渣打提出四大核心槓桿行動：首先應將循環經濟納入企業發展核心議程，視其為達成淨零碳排的基石 ；其次需建立可衡量、且定義與原則一致的報告標準，推動具強制性、產業導向的標準；第三是將循環經濟參數納入金融風險評估模型，以準確反映資源效率與轉型成果 ；最後則是建立國際間的監管與政策協調架構，降低企業跨境貿易的成本與不確定性 。

針對台灣市場，渣打銀行（台灣）觀察到，儘管國際間部分聲音認為永續進程有所放緩，但台灣企業對永續轉型的承諾並未改變。