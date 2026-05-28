鉅亨網編譯許家華 2026-05-29 06:20

國際金價週四 (28 日) 強勢反彈，在盤中跌至近兩個月低點後迅速回升逾 1%。市場對美伊接近達成停火延長協議的消息作出反應，美元與油價同步走弱，加上美國最新通膨數據符合預期，帶動避險資金重新回流黃金市場。

現貨黃金價格上漲 1.1%，報每盎司 4504.07 美元。

美國黃金期貨則收漲 1.1%，報每盎司 4532.40 美元。

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稍早金價一度跌至 3 月底以來最低水準，原因是市場擔憂聯準會 (Fed) 可能延後降息，且中東局勢出現緩和跡象，削弱黃金避險需求。

不過市場情緒隨後快速反轉。知情人士透露，美國與伊朗已就延長停火 60 天達成一項諒解備忘錄 (MOU)，但仍需美國總統川普最終批准。

受停火談判進展影響，布蘭特原油價格回落，美元指數 (DXY) 也下跌 0.2%，使以美元計價的黃金對海外買家而言變得更便宜，進一步支撐金價反彈。

近期市場高度關注荷姆茲海峽是否重新恢復正常航運。若美伊停火協議最終落實，市場預期中東原油供應風險將下降，進而減輕全球能源通膨壓力。

獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，黃金週四可說受到「交易之神眷顧」。他指出，先是美國 PCE 通膨數據偏溫和，接著又傳出荷姆茲海峽可能重新開放的消息，讓原本承壓的金價獲得喘息空間。

Wong 表示，黃金早盤一度逼近 200 日移動均線，這通常被市場視為多頭趨勢是否能維持的重要技術關卡。

美國商務部週四公布，美國 4 月個人消費支出物價指數 (PCE) 年增 3.8%，符合市場預期；月增率則為 0.4%，低於 3 月的 0.7%。

市場認為，通膨未進一步惡化，可能降低 Fed 短期內再度升息的壓力。

道明證券全球商品策略主管 Bart Melek 表示，最新 PCE 數據顯示，Fed 更可能維持利率不變，而非進一步升息。

不過，Fed 上週公布的 4 月 28 日至 29 日會議紀錄顯示，愈來愈多官員開始討論，若通膨持續偏高，未來可能仍有必要再次升息。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 近日也警告，伊朗戰爭引發的能源通膨比市場預期更持久，對亞洲等能源進口國而言，恐形成典型的停滯性通膨衝擊。

黃金自 2 月底美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，一度因避險需求而大漲，但隨後市場開始擔憂能源價格推升全球通膨，進而導致 Fed 長時間維持高利率，使金價近期承受壓力。

另一方面，中國黃金需求仍持續強勁。最新數據顯示，中國 4 月經由香港進口的黃金淨流入量較前月大增 81.2%，反映中國投資人與央行仍積極增加黃金配置。

其他貴金屬方面，現貨白銀上漲 1.3%，至每盎司 75.60 美元；白金持平於 1918.95 美元；鈀金則下跌 1.4%，報 1371.52 美元。