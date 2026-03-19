又有高層出事！伊朗總統證實：情報部長遇襲身亡

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-19 08:29

伊朗總統佩澤希齊揚周三（18 日）在社交平台 X 發文，證實伊朗情報部長伊斯梅爾 · 哈提卜（Esmail Khatib）遇襲身亡。

伊朗總統證實情報部長遇襲身亡。（圖：Shutterstock）

佩澤希齊揚說：「伊斯梅爾 · 哈提卜、阿里 · 拉裡賈尼和阿齊茲 · 納西爾扎德，連同他們的部分家屬及隨行團隊遭遇的卑劣暗殺，令我們深陷悲痛。」

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佩澤希齊揚寫道：「我向伊朗人民致以最深切慰問，哀悼這兩位內閣成員、最高國家安全委員會秘書以及多位軍方和巴斯基將領殉難。我堅信他們的道路將比以往任何時候都更加堅定地延續下去。」

伊朗國防部長阿齊茲 · 納西爾扎德在美國和以色列於 2 月 28 日發起的襲擊中喪命，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼、伊朗巴斯基民兵組織指揮官格拉姆雷扎 · 蘇萊曼尼在以軍 3 月 16 日發起的空襲中喪生。

以色列官員周三宣布，在周二空襲中針對伊斯梅爾 · 哈提卜進行定點打擊。

據《半島電視台》報導，以色列軍事分析專家認為，哈提卜是伊朗新任最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）最信任的心腹之一。

哈提卜生於 1961 年，畢業於庫姆神學院，曾受教於已故最高領袖哈米尼，在革命衛隊情報單位步步高升，後來擔任庫姆情報局局長，進入最高領袖安保核心圈，並隨後領導了司法機構安保與情報部門。

到了 2021 年，伊朗已故總統萊希任命他擔任情報部長時，哈提卜已經輾轉伊朗幾乎所有重要機關：革命衛隊、司法機關和最高領袖府邸。