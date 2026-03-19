華爾街推演伊朗戰爭三走向 Wolfe：最可能打到4月 以非正式停火收場

鉅亨網編譯許家華 2026-03-19 09:20

Wolfe Research 最新報告指出，隨著中東衝突持續升溫，伊朗戰爭未來可能出現三種不同發展路徑，儘管整體情勢仍充滿高度不確定性，但最有可能的結果並非最壞情境。

（圖：Shutterstock)

分析師 Tobin Marcus 在週三發布的研究報告中表示，目前很難對衝突走向做出明確判斷，因此團隊建立一條可能延續至 11 月的時間軸，並提出最佳、最壞與基準三種情境。

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在基準情境下，Wolfe Research 認為局勢相對接近樂觀情況。Marcus 指出，戰爭可能持續到 4 月，但不太可能延長更久，最終可能以一種非正式停火形式收場，雖然仍會留下許多未解決的問題。報告認為，關鍵轉折點可能出現在美國總統川普判斷繼續戰爭的收益不再值得其成本時，屆時可能宣布勝利並逐步撤軍。隨著衝突降溫，能源市場將逐步恢復正常，原油價格也將依照期貨市場預期逐步回落。

報告同時指出，一些初步緩和跡象已經出現。例如伊朗近期開始選擇性允許部分友好國家船隻通過荷姆茲海峽，這種「非常有限的交通恢復」可能有助於緩解短期能源供應壓力。

然而最壞情境仍存在。Marcus 警告，若衝突升級為長期地面作戰，美國可能部署更多軍事資產並擴大軍事行動。在此情境下，全球石油價格可能長時間維持在遠高於每桶 100 美元的水平，全球經濟成長將放緩，金融市場甚至可能進入熊市。

相對而言，Wolfe 提出的最佳情境被稱為「美國馴服紙老虎」。報告認為，在此情況下，伊朗難以長期對抗全球最強大的軍事力量，美軍擁有壓倒性的制空權並可持續進行空中打擊。若衝突迅速結束，能源市場雖然仍需一段時間恢復，但油價將逐步回落。報告預測，美國西德州中級原油 (WTI) 價格可能在 5 月前跌破每桶 80 美元，並在 7 月前回落至 70 美元以下。