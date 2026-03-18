鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-19 07:01

阿根廷總統米萊的支持率近日跌至 37.2%，創就任以來新低，負面評價則攀升至 54.8%。這位曾以「電鋸改革」形象登上權力高峰、被視為拯救阿國經濟「最後一根救命稻草」的網紅總統，僅兩年時間便從全民追捧跌落至過半民眾反對。

多項民調顯示，超過七成阿根廷家庭認為生活水準大降，57% 民眾反對米萊勞工改革，56.6% 認定政府存在嚴重腐敗。

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在 2023 年底至 2024 年初的就職蜜月期期間，米萊的支持率突破 55%，2024 年中旬緊縮政策落地後滑落至 45%-50%，去年 8 月他的妹妹卡琳娜「錄音門」醜聞曝光及地方選舉慘敗後，支持率跌破 40%。到了上月，全國大罷工、外交失態與腐敗質疑加劇，米萊支持率進一步跌至 37.2%。

米萊上任時，阿根廷面臨每年通膨率 200% 以上、貧窮率超 50% 的危局，他開出「休克療法」藥方：砍補貼、放鬆管制、縮政府、緊貨幣。

客觀來說，阿根廷宏觀經濟數據確實有改善，年通膨率降至 33.1%，外匯儲備回流 27 億美元，GDP 微增 4.4%，但這些數字與民生嚴重脫節，公共事業補貼取消造成水電燃氣價格飆升 2 到 3 倍，家庭開支倍增；醫療、教育、社保預算削減，基本保障倒退。

與此同時，薪資凍結、實質購買力暴跌，逾 2.2 萬家企業倒閉，失業率從 8% 升至 14%。改革代價完全轉嫁至普通民眾，導致「紙上復甦」無法換取民意支持。

更致命的是，米萊的「反貪腐鬥士」人設崩塌。他的妹妹、總統府秘書長卡琳娜去年被爆料收受醫療企業賄賂、插手政府採購，而米萊被指包庇壓制調查。

隨後，安全部長涉毒、官員濫用公款等醜聞接連曝光，58% 民眾認為米萊政府腐敗嚴重，57% 直指米萊應負主責。這種「說一套做一套」的雙重標準，徹底瓦解了民眾信任。

米萊的極端自由市場理念，更跟阿根廷百年裴隆主義傳統嚴重衝突；廢除福利、放棄本幣等政策，試圖推翻社會共識，卻未考慮民眾對國家兜底的依賴，其寄望的美國 200 億美元貨幣互換援助最終落空，被迫重啟與中國的基建合作，更成外交路線的諷刺反轉。