花旗：布蘭特原油未來幾日或升至每桶110至120美元

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-19 09:00

花旗 (Citi) 周三 (18 日) 在報告中表示，隨著衝突引發的供應中斷加劇，預期油價將大幅上升，分析師估計布蘭特原油 (Brent) 價格在未來幾天內可能升至每桶 110 至 120 美元。

花旗估布蘭特原油未來幾日或升至每桶110至120美元(圖：Shutterstock)

據《Investing.com》，在由全球大宗商品主管 Maximilian Layton 領銜的報告中指出，其更新後的基本情境 (機率約 50%) 假設供應中斷將持續 4 周至 6 周，影響規模約為每日 1,100 萬至 1,600 萬桶。

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花旗表示，「隨著衝突在未來幾天持續，布蘭特油價將上漲至每桶 110 至 120 美元。」並認為市場將持續上行，直到價格升至迫使政治或戰略層面出手干預的水準。

根據報告，可能出現的轉折點包括：價格或市場事件促使美國結束軍事行動、國際能源署 (IEA) 或經濟合作暨發展組織 (OECD) 更積極釋放戰略庫存，或全球主要強權「強制重新開放」荷姆茲海峽(Strait of Hormuz)。

花旗強調，衝突升級風險仍顯著。在其多頭情境 (機率約 30%) 下，若伊朗攻擊更廣泛的能源基礎設施，或荷姆茲海峽持續封鎖至 6 月，布蘭特油價可能升至每桶 150 美元，甚至整體上看 200 美元。

相對地，該行機率約 20% 的空頭情境預估，若美國與伊朗迅速達成協議並重啟海峽通行，油價可能在年底回落至每桶 65 至 70 美元。