鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-18 19:50

冰島央行周三 (18 日) 宣布調升基準利率，成為今年首個採取緊縮政策的西歐貨幣當局。此次決定將 7 天定期存款利率上調 0.25 個百分點，達到 7.50%，這是冰島自 2023 年 8 月以來的首次升息，顯現出決策者對中東局勢導致物價持續高漲的深切擔憂。

此次利率決議反映出委員會內部存在明顯分歧，是自 2024 年 5 月以來的首次投票分裂。在 5 名委員中，有三名支持升息 1 碼，而另外兩名委員則主張進行更大規模的「巨幅升息」。此項緊縮舉措終結了冰島央行自 2024 年 10 月以來採取的激進寬鬆政策，該行在過去一段時間已累計降息達 200 個基點。

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冰島此舉反而與澳洲央行趨於一致，後者同樣在今年已兩度調升借貸成本。

通膨壓力依然是冰島決策者的核心關切。數據顯示，冰島 1 月和 2 月的消費者物價成長率均維持在 5.2% 的高點，主要受到公共稅收調升、薪資協議增長以及二輪效應的推動。

由於能源價格攀升，當地銀行 Islandsbanki 與 Landsbankinn 預測本月通膨率甚至可能進一步走高至 5.5%。

中東地區尤其是波斯灣衝突的升級，已導致石油及大宗商品價格劇烈波動，進而推高債券市場的通膨預期。央行委員會在聲明中警告，若衝突持續，物價上漲的風險可能會變得更加廣泛，尤其是在目前通膨預期已處於高位的背景下。

此外，薪資增長超過生產力的現象也引發了通膨根深蒂固的疑慮。儘管經濟成長放緩且房地產市場趨於冷卻，但薪資壓力依然頑強。冰島央行總裁 Asgeir Jonsson 強調，委員會已準備好進一步收緊貨幣政策以確保通膨回歸目標，甚至警告該行可能被迫讓經濟陷入衰退，以達成物價穩定的目標。