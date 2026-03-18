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馬克宏：法國將在荷姆茲海峽局勢更平靜後參與護航

鉅亨網編譯鍾詠翔

美國總統川普近日多次提出，要歐洲國家以及日本、韓國等國協助美方共同確保荷姆茲海峽航行安全，法國總統馬克宏周二（17 日）對此表示，將在荷姆茲海峽局勢更平靜後參與護航行動。

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法國將在荷姆茲海峽局勢更平靜後參與護航。（圖：Shutterstock）

美國總統川普近日多次提出，要歐洲國家以及日本、韓國等國協助美方共同確保荷姆茲海峽航行安全，並向北約（NATO）盟友施壓，稱如果北約不能協助美方讓海峽正常通航，將面臨非常壞的後果。


川普周一在白宮對媒體表示，一些國家對美國的號召不熱衷。

川普說，已經有多個國家告訴他，正準備提供協助。有的國家對此十分積極，有的則不然。其中一些國家是美方多年來一直援助的對象，美方曾保護他們免受外部勢力侵害，可他們卻不怎麼熱心。

儘管川普宣稱已得到「一些積極回應」，但目前還沒有一個國家承諾派軍艦前往荷姆茲海峽。


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美國法國馬克宏荷姆茲海峽護航

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