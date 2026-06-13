鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-13 13:30

川普政府對拉丁美洲幫派犯罪的打擊行動進入新階段。美國總統川普週五（12 日）宣布，美軍與委內瑞拉當局協同合作，成功擊斃委內瑞拉知名犯罪組織「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）的領袖。

根據《華爾街日報》報導，川普在社群媒體發文，表示美國南方司令部「迅速發動致命定點打擊」，成功擊斃該幫派頭目埃克托 · 格雷羅 · 弗洛雷斯 (Niño Guerrero)，並強調此次行動「與委內瑞拉友人密切協調」。

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一段 10 秒鐘的軍事打擊影片隨後流出，畫面中可見一座綠屋頂小型建築瞬間爆炸燃燒，碎片四散。不過，川普沒有具體說明格雷羅的死因。

川普將此次擊殺行動與其強硬的移民政策連結，稱此舉是對相關受害者的「正義伸張」，並提及曾遭委內瑞拉移民殺害的喬治亞州 22 歲女大生 Laken Riley，以及休士頓 12 歲女童 Jocelyn Nungaray。這兩起案件都曾有委內瑞拉移民被控謀殺。

不過，美國當局迄今未提出兩起命案是由「阿拉瓜火車」所主導的相關證據，分析人士也警告，有關該幫派涉入美國境內犯罪的說法，往往缺乏可靠查證。

委內瑞拉政府證實，此次聯合行動發生於南部偏遠採礦重鎮玻利瓦爾州（Bolívar），行動期間恰逢與犯罪集團的武裝衝突，並涉及兩國之間的「專業技術支援」及情報共享。

在委內瑞拉強人馬杜洛（Nicolás Maduro）落網後，現任臨時政府領導人、前副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）積極推動與美國的「合作新議程」，內容涵蓋情報交流與打擊毒梟、幫派首領等事項。

美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）形容此次行動展現了美委兩國「共同打擊毒品恐怖分子」的決心，並表示幾天前他便已預告「委內瑞拉即將有重大消息」。

格雷羅現年 42 歲，去年 12 月已遭美國曼哈頓聯邦法院以恐怖主義、毒品走私及非法持有槍枝等罪名起訴。

檢察官指控其擔任「阿拉瓜火車」共同首腦逾十年，指揮謀殺、綁架、勒索等犯罪活動，並協助將古柯鹼從委內瑞拉輸往美國。美國此前亦懸紅 500 萬美元通緝格雷羅。

格雷羅本人於 2023 年越獄逃脫，此後一直是美國與委內瑞拉當局的首要通緝對象。

總部位於委內瑞拉首都卡拉卡斯的國際危機組織（International Crisis Group）分析師岡森（Phil Gunson）表示，此舉顯示川普政府正試圖將美軍部署至周邊國家，發動一場其自稱的「打擊販毒集團戰爭」，而這套模式正是仿效美國過去的「全球反恐戰爭」。