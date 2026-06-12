SpaceX上市助攻！馬斯克正式成為全球史上首位「兆美元富豪」身價超越台灣GDP

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-13 07:10

隨著旗下太空探索公司 SpaceX 於週五 (12 日) 正式掛牌上市，馬斯克 (Elon Musk) 身價正式突破 1 兆美元，以超越台灣及新加坡國內生產毛額 (GDP) 的史詩級身價，成為全球史上首位「兆美元富豪」。

馬斯克正式成為世界首位兆美元富翁 身價超越台灣GDP (圖：翻攝CNBC YT)

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 週五 (13 日) 正式登陸美股，首日交易表現強勁，股價以 150 美元開出後一路走高，終場收在 161.11 美元，較每股 135 美元的首次公開募股 (IPO) 定價大漲 19.34%。

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SpaceX 上市首日市值就突破 2.1 兆美元，不僅成為全球最具價值企業之一，更一舉躋身美國市值第六大上市公司。

馬斯克身價也水漲船高，其總財富跨越 1 兆美元大關，進一步鞏固其全球首富地位。

(圖片：shutterstock)

馬斯克如今的個人財富規模，已足以超越許多已開發國家的年度經濟產出。

以目前突破 1 兆美元的身價來看，不僅高於台灣約 9,770 億美元的國內生產毛額 (GDP)，也超過愛爾蘭約 7,790 億美元、瑞典約 7,600 億美元，甚至連亞洲金融中心新加坡約 6,600 億美元的經濟規模也望塵莫及。

事實上，在 SpaceX 上市之前，馬斯克就已穩坐全球首富寶座。自 1995 年共同創辦第一家科技與工程公司以來，31 年間其財富持續快速累積，平均每小時增加約 360 萬美元。

按照此次 IPO 定價計算，馬斯克持有的 SpaceX 股權價值約 6,900 億美元，而持有的特斯拉 (TSLA-US) 股份則約價值 2,790 億美元，占其大部分身家，也推動總資產首度突破 1 兆美元。

馬斯克財富已達到難以想像的規模，若要形容形容「兆美元」的龐大程度，報導指出，將一枚枚便士 (penny) 不斷堆疊，一兆枚便士足以從地球延伸至月球，再往返兩次。

假設一個人 24 小時不停地揮霍、每小時花掉 100 萬美元，也需要超過 114 年，才能將 1 兆美元完全花光。

以美國平均房價約 41.6 萬美元計算，1 兆美元足以購買約 240 萬棟住宅。

若以每架灣流 G700 私人飛機約 1 億美元估算，則可買下約 1 萬架私人飛機。

即使買下整個美國國家美式足球聯盟 (NFL) 32 支球隊 (總市值約 1,900 億美元)，馬斯克也仍將保有龐大資產。