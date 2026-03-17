鉅亨網編輯林羿君 2026-03-17 14:30

阿里巴巴 (09988-HK) 宣布成立全新的業務單位，將旗下分散的 AI 服務與開發項目，全數納入單一傘下管理，展現其將人工智慧轉化為利潤的強大決心。

阿里巴巴整併AI業務成立「代幣中心」 衝刺商業化變現。(圖:shutterstock)

此次重組將原本獨立運作的旗艦級「通義千問」（Qwen）研發團隊、針對消費者的應用部門，以及主要的 AI 相關產品線，全數併入新單位，並由集團執行長吳泳銘親自領軍。

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受此重組消息激勵，阿里巴巴週二在香港股市盤中一度上漲 3.4%，表現優於大盤。

根據吳泳銘發布的內部信函，這個名為「阿里巴巴代幣中心」（Alibaba Token Hub，簡稱 ATH）的新部門，除了核心模型研發外，亦將統籌企業溝通工具「釘釘」（DingTalk），以及誇克（Quark）品牌旗下的智慧眼鏡等硬體裝置。此舉反映出阿里巴巴欲加速研發、產品開發與設計團隊間的協作效率。

更重要的是，「代幣中心」這一命名直接對應了 AI 計算的計費單位「Token」，向市場釋放了公司轉向全面商業化的明確訊號。

領軍人物離職風波 鞏固企業端市場優勢

這場組織變革正值阿里巴巴 AI 策略面臨挑戰之際。本月稍早，「通義千問」的明星研發負責人林俊暘意外離職，引起業界震動，並引發外界對阿里巴巴 AI 轉型前景的質疑。

林俊暘曾是引導阿里巴巴邁向 AI 轉型的關鍵人物，其領導研發的 Qwen 系列模型更是集團 AI 應用的核心。因應人事變動帶來的信心衝擊，阿里巴巴正試圖透過此次重組，向外界證明其持續投入 AI 的穩定性。

雖然阿里巴巴未透露是否會隨重組增列投資預算，但其策略重心已顯著向企業端（B2B）傾斜。相較於西方對手如 OpenAI，中國 AI 業者在面對不願支付軟體訂閱費用的消費者市場時，獲利之路更為艱辛。

多數中國模型採開源策略，導致國內領頭羊與美國對手如 Anthropic 之間存在明顯的收入差距。

智慧助理「悟空」問世 主打全能型代理人服務

作為重組後的重要起手式，阿里巴巴週二同步發表了專為企業設計的「Agentic AI」服務，命名為「悟空」（Wukong）。這項服務取名自中國神話中法力無邊的美猴王，旨在利用通義千問模型的運算能力，協助用戶執行實際任務。

悟空服務具備內建的數據安全機制，並可透過網頁版或釘釘存取，未來預計將逐步串接 Slack、Microsoft Teams 及騰訊旗下的微信等平台，並整合淘寶、支付寶等商業生態。