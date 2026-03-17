鉅亨網新聞中心 2026-03-17 15:30

《紐約客》指出，美國與伊朗的衝突並非偶然，而是長期恐懼與地緣政治積怨的延續。自 1979 年伊朗革命推翻親美君主並扣押美國人質以來，美伊對立已持續數十年，而美國對伊朗的軍事能力則一直存在，只是歷任總統多有克制。

《紐約客》解析川普對伊朗政策：冷漠式干涉與「打了就跑」外交。(圖：REUTERS/TPG)

《紐約客》分析，從比爾 · 柯林頓到喬治 ·W· 布希，歷任美國總統都將伊朗視為目標，但真正的直接攻擊一直被克制。

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布希時期雖積極追求全球干預與中東重塑，但對伊朗行動仍受到程序與國際因素的約束；歐巴馬則傾向以外交與制裁管理霸權，試圖通過談判限制伊朗核計畫，雖然過程充滿政治壓力與反對聲音。

《紐約客》指出，這種克制源於對美國合法性及全球戰略利益的考量。歷任總統雖可動用軍力，但必須考慮盟友、國際法以及地區穩定。

與前任不同，《紐約客》評論，川普對伊朗的態度顯示出一種「帝國主義式冷漠」，但與傳統帝國主義不同，他並不追求控制或秩序，而是以自身利益和即時行動為導向。

川普在推特上公開分享伊朗導彈發射照片，撕毀核協議，並對伊朗核計畫進行空襲，顯示其外交行動幾乎無需考量盟友或程序約束。

《紐約客》指出，川普的外交風格「拒絕全球霸權的責任」，將美國力量當作試驗與威脅的工具，行動標語如「午夜鐵錘行動」與「史詩狂怒行動」更顯其行動目的與歷任總統的宏大使命形成鮮明對比。

報導認為，川普的這種「胡作非為」策略，使全球衝突風險升高，同時也擺脫了以往外交的束縛。他的行動模式是「打了就跑」，缺乏對中東長期秩序與戰略的考量。

《紐約客》回顧，伊朗與美國的敵意可追溯到 1953 年的政變。當時，美國中央情報局協助推翻伊朗總理穆罕默德 · 摩薩台，扶植親美的沙阿統治，為美國在中東的長期影響力鋪路。

這段歷史種下了伊朗對美國的深刻怨恨，最終導致 1979 年伊朗革命和美國人質危機。

報導指出，歷任美國總統均難以繞過伊朗的存在。卡特時期的人質危機、里根政府的秘密行動、布希的新保守主義干預，都反映出美國在中東的野心與約束並存。

而川普則徹底打破這種約束，以個人意志決定軍事行動。

《紐約客》引述評論家拜納特（Peter Beinart）的觀點指出，川普的外交不是帝國主義，而是一種「冷漠式干涉」，他拒絕全球秩序的重負，只關注短期利益與自身安全感。

這種方式可能暫時減少長期霸權壓力，但同時也移除了戰略護欄，使美伊關係及中東局勢更加不可預測。