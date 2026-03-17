鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-17 10:34

目前中國部分手機品牌的漲價已落地，相關機型在出廠價格基礎上漲人民幣（下同）300 元至 500 元，加上「店補」優惠取消，部分機型的價格變化幅度接近 1,000 元。

已有多家手機廠商負責人公開表示，記憶體漲價已給業務帶來壓力。OPPO、vivo 等廠商先後宣布，3 月中旬起上調部分手機型號售價。受需求爆發式增長、產能「斷崖式」緊缺等因素影響，2025 年 9 月至今，記憶體晶片價格持續上漲。

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OPPO 發布官方聲明，面對高速儲存硬體等多項手機關鍵零件成本上揚，公司謹慎評估後決定，3 月 16 日（周一）起將調整部分已發售產品的價格，目前涉及的產品包括 OPPO A 系列、K 系列以及一加。

據《上海證券報》周二報導，京東 MALL 武漢徐家棚店 OPPO 手機銷售人員周一表示：「部分型號手機昨天還有 400 元『店補』，今天已經取消了。」由於門市尚未收到新的價格清單，涉及調價的產品還無法銷售。

上述銷售人員說，以一台 16+512GB 版本的一加 15 手機為例，該產品去年 10 月上市，目前線上售價已調整至 5,399 元，此前店內最低僅 4,000 元出頭。

同一天，另一家手機廠商 vivo 發布部分產品建議零售價調整的說明，稱受全球半導體及記憶體成本持續大幅上漲影響，經慎重評估，將於 3 月 18 日 10 時起調整部分產品建議零售價。

深圳華強北一家 vivo 門市人員說，尚未接到漲價通知，但部分型號已經沒貨。後續預計將推出衛星通訊版，相比普通版價格肯定會上調。

市場對漲價早有預期。中國國家發展改革委價格監測中心 2 月底發布的分析預測顯示，記憶體間片價格上漲正逐步傳導至消費電子終端產品。廠商通過減配方式緩解成本上漲壓力的空間有限，上調終端價格將成為普遍趨勢。