鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-16 23:52

中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰在 3 月 15 日－16 日與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在法國巴黎舉行經貿磋商。

美中在巴黎舉行經貿磋商，中方促美方徹底取消單邊關稅。（圖：Shutterstock）

據《央視》周一（16 日）報導，雙方以中美兩國元首共識為引領，圍繞關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護已有磋商共識等彼此關心的經貿議題，進行坦誠、深入、建設性的交流磋商，形成一些新的共識，並將繼續保持磋商。

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何立峰表示，在兩國元首共識戰略引領下，經過去年五輪經貿磋商，中美在經貿領域達成一系列磋商成果，為兩國經貿關係和世界經濟注入更多確定性和穩定性。

何立峰話鋒一轉，稱近期美國最高法院已判定政府依據《國際緊急經濟權力法》加徵的關稅違法，隨後美方依據《1974 年貿易法》第 122 條對所有貿易夥伴加徵 10% 進口附加費，還陸續提出 301 調查、企業制裁、市場准入限制等涉華消極措施。

何立峰說，中方反對美方加徵單邊關稅的立場一貫，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，並將採取必要措施，堅決捍衛自身正當合法權益。

何立峰強調，希望美方與中方相向而行，共同落實好兩國元首共識，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

據《央視》報導，美方表示，穩定的中美經貿關係對兩國和世界非常重要，有助於推動全球經濟增長、供應鏈安全和金融穩定。雙方應減少摩擦、避免問題升級，通過磋商解決分歧。