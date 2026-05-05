〈財報〉AMD Q1大勝預期 資料中心營收暴增57% Q2展望再超預期

鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 07:21

超微半導體 (AMD-US) 周二 (5 日) 盤後公布最新財報，第一季表現全面優於市場預期，並在人工智慧（AI）晶片需求推動下，釋出強勁第二季展望，帶動盤後股價上漲約 5%。公司指出，資料中心業務已成為成長核心，AI 運算需求正持續推升整體營收與獲利。

（圖：REUTERS/TPG）

根據財報數據，超微第一季每股盈餘達 1.37 美元，高於市場預估的 1.29 美元；營收達 102.5 億美元，也優於預期的 98.9 億美元。與去年同期相比，營收成長 38%，從 74.4 億美元大幅提升。淨利則達 13.8 億美元，每股盈餘 84 美分，明顯高於去年同期的 7.09 億美元與 44 美分。

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其中，資料中心業務表現尤為亮眼，營收年增 57%，達 58 億美元，成為推動整體成長的最大引擎。公司預估第二季營收約 112 億美元，同樣高於市場預期的 105.2 億美元，顯示 AI 晶片需求仍持續升溫。

超微執行長蘇姿丰表示，資料中心業務已成為公司營收與獲利的主要驅動力，並強調未來伺服器業務將隨供應擴張而進一步加速成長。

同時，超微在中央處理器（CPU）市場的優勢正重新獲得關注。隨著 AI 從訓練轉向推論與代理式應用，CPU 需求回升，公司也受惠於此趨勢。近期超微與英特俺 (INTC-US) 宣布合作開發 x86 架構新指令集，推出「AI Compute Extensions」，預計可提升運算密度達 16 倍並改善能效。

晶片產業整體亦受到供應鏈緊張推動，包括 AI 需求激增導致記憶體短缺、製造與先進封裝產能受限，以及地緣政治衝突影響供應鏈穩定性。市場資金因此集中流向半導體族群，帶動相關個股全面走強。

近期半導體市場熱度升溫，英特爾 4 月股價創下歷史最大單月漲幅，記憶體大廠美光 (MU-US) 股價一年內暴漲超過 700%，市值突破 7000 億美元，顯示 AI 驅動的晶片需求已全面擴散至整個產業鏈。

在產品布局方面，超微預計今年稍晚推出 AI 資料中心整機系統「Helios」，將與輝達高階系統形成競爭，並已獲得 OpenAI 與 Meta Platforms(META-US) 等大型客戶採用，顯示其在 AI 基礎設施市場的滲透率正快速提升。