由於美以對伊朗戰爭導致能源供應緊縮，引發通膨擔憂並抑制經濟增長，油價飆升，股市大幅下跌。亞洲地區面臨的風險尤為嚴重，因為該地區大部分國家高度依賴經由荷莫茲海峽運輸的海灣石油；自 2 月 28 日美國與以色列首次攻擊伊朗以來，該海峽實際上已經關閉。
以下是各國政府為減輕衝突對其經濟影響所採取或計畫採取的行動：
- 日本釋放國家石油儲備：日本承諾從周一 (16 日) 開始釋放創紀錄的 8,000 萬桶石油，這約能供應這個資源匱乏國家 45 天的需求。此外，日本已要求其最大的液化天然氣 (LNG) 供應國澳大利亞在危機期間增加產量。
- 南韓轉向煤炭與核能：南韓執政黨共同民主黨周一表示，政府將取消燃煤發電量的限制，並將核電廠利用率提高至 80%。當局上周也實施了近 30 年來首次的國內燃料價格上限，並考慮提供能源代金券來補貼弱勢家庭。
- 中國發布燃料出口禁令：據消息人士透露，中國已下令 3 月份立即禁止出口精煉燃料 (包括汽油、柴油和航空煤油)，以防範國內潛在的燃料短缺。
- 印度尋求安全通行：印度正尋求讓受困於荷莫茲海峽以西的 22 艘船隻安全通行。海峽關閉引發了印度數十年來最嚴重的天然氣危機，政府已削減工業用液化石油氣 (LPG) 的供應，以確保家庭烹飪用氣充足。
- 印尼計畫增加燃料補貼：印尼計畫增加國家預算中的燃料補貼以平抑物價。同時，印尼正加速推動 B50 生物柴油計畫 (50% 棕櫚油混合 50% 常規柴油)，以減少對傳統石油的依賴。
- 越南動用穩定基金：越南已動用燃料價格穩定基金來遏制油價上漲，並指示央行引導商業銀行向燃料貿易商提供資金支持。政府還警告航空業，由於航空煤油進口減少，4 月份起需準備縮減航班。
- 斯里蘭卡實施燃料配給：斯里蘭卡於周日開始實施燃料配給，機車每周分配 5 公升，汽車 15 公升，巴士 60 公升。警方將被部署以減少排隊人龍並打擊囤積行為。
- 孟加拉因節日暫停配給：孟加拉為確保開齋節 (Eid al-Fitr) 假期間數百萬人的交通順暢，已暫停先前的燃料配給，並努力從印度和中國尋求額外的燃料供應。
- 尼泊爾調漲油價：尼泊爾於周日午夜起將汽油和柴油價格分別上調 9.55% 與 7.0%。尼泊爾石油公司 (NOC) 上周已開始配給炊事用氣。
- 泰國與菲律賓向俄羅斯求購石油：菲律賓已接觸俄羅斯商討購買石油，而泰國也準備進行談判。泰國計畫凍結炊事用氣價格至 5 月，菲律賓則實施了每周四天工作制以節省能源。