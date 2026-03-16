由於美以對伊朗戰爭導致能源供應緊縮，引發通膨擔憂並抑制經濟增長，油價飆升，股市大幅下跌。亞洲地區面臨的風險尤為嚴重，因為該地區大部分國家高度依賴經由荷莫茲海峽運輸的海灣石油；自 2 月 28 日美國與以色列首次攻擊伊朗以來，該海峽實際上已經關閉。