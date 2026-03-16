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理財

助企業過「關」有功！合庫蟬聯信保7大獎 中小微多專案貸款件數、規模奪雙冠

鉅亨網記者張韶雯 台北

合庫金控（5880-TW）旗下合庫銀行力挺中小企業展現優異成果，今 (16) 日經濟部與中小企業信用保證基金頒獎典禮中，勇奪信保金質獎、協助中小微企業多元發展獎、綠色授信與社會責任授信推動獎等七項大獎。其中「中小微企業多元發展專案貸款」截至 114 年底申請金額達 410.56 億元，件數與金額均位居金融機構首位。

合庫銀行積極配合政府政策，針對 114 年受關稅及匯率波動衝擊之企業，落實執行財政部及經濟部各項金融措施。合庫銀行強調將持續深耕永續金融，透過與信保基金緊密合作，提供企業全方位融資服務，成為中小企業提升產業競爭力與落實 ESG 轉型最可靠的合作夥伴。

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合庫銀行中小企業融資業務榮獲七獎座肯定，由行政院長卓榮泰(左)頒發獎座予合庫銀行總經理王淑芳(右)。 (圖：合庫提供)

合庫銀行在「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」中，一舉拿下「信保金質獎（金融機構）」、「信保金質獎（授信經理人）」、「協助中小微企業多元發展獎（數位轉型類）」、「挺台灣出口供應鏈支持獎（送保戶數組）」、「綠色授信與社會責任授信推動獎（社會責任授信組）」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」共七大殊榮肯定。


114 年面對全球經貿環境變動，特別是受美國對等關稅及匯率波動影響，中小企業營運挑戰加劇。為即時協助企業因應關稅衝擊，合庫銀行積極配合政府推動四大金融措施，包含「貿易融資利息減碼」、「輸出保險費用減免」，以及經濟部推行的「中小微企業多元發展專案貸款」、「外銷貸款優惠保證加碼」等政策，全方位協助企業減輕資金成本並降低貿易風險。

在各項專案執行中，合庫銀行成果斐然，其中「中小微企業多元發展專案貸款」截至 114 年底，申請件數達 17479 件，申貸總金額高達 410.56 億元，其規模在全體金融機構中排名第一。不僅協助企業取得營運週轉所需資金，更強化了中小企業在多變局勢下的營運韌性，此次獲獎實至名歸。

展望未來，合庫將秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念，持續支持政府政策並力挺中小企業。除了提供傳統融資服務，也將結合數位轉型與永續發展趨勢，攜手企業提升產業競爭力，落實企業社會責任，成為台灣中小企業邁向永續發展過程中最強力的後盾。


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合庫金合庫銀中小信保基金中小微企業融貸經濟部紓困關稅台美關稅ESG金質獎

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