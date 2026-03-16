助企業過「關」有功！合庫蟬聯信保7大獎 中小微多專案貸款件數、規模奪雙冠
鉅亨網記者張韶雯 台北
合庫金控（5880-TW）旗下合庫銀行力挺中小企業展現優異成果，今 (16) 日經濟部與中小企業信用保證基金頒獎典禮中，勇奪信保金質獎、協助中小微企業多元發展獎、綠色授信與社會責任授信推動獎等七項大獎。其中「中小微企業多元發展專案貸款」截至 114 年底申請金額達 410.56 億元，件數與金額均位居金融機構首位。
合庫銀行積極配合政府政策，針對 114 年受關稅及匯率波動衝擊之企業，落實執行財政部及經濟部各項金融措施。合庫銀行強調將持續深耕永續金融，透過與信保基金緊密合作，提供企業全方位融資服務，成為中小企業提升產業競爭力與落實 ESG 轉型最可靠的合作夥伴。
合庫銀行在「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」中，一舉拿下「信保金質獎（金融機構）」、「信保金質獎（授信經理人）」、「協助中小微企業多元發展獎（數位轉型類）」、「挺台灣出口供應鏈支持獎（送保戶數組）」、「綠色授信與社會責任授信推動獎（社會責任授信組）」、「協處企業獎」及「送保案件催收績效優良獎」共七大殊榮肯定。
114 年面對全球經貿環境變動，特別是受美國對等關稅及匯率波動影響，中小企業營運挑戰加劇。為即時協助企業因應關稅衝擊，合庫銀行積極配合政府推動四大金融措施，包含「貿易融資利息減碼」、「輸出保險費用減免」，以及經濟部推行的「中小微企業多元發展專案貸款」、「外銷貸款優惠保證加碼」等政策，全方位協助企業減輕資金成本並降低貿易風險。
在各項專案執行中，合庫銀行成果斐然，其中「中小微企業多元發展專案貸款」截至 114 年底，申請件數達 17479 件，申貸總金額高達 410.56 億元，其規模在全體金融機構中排名第一。不僅協助企業取得營運週轉所需資金，更強化了中小企業在多變局勢下的營運韌性，此次獲獎實至名歸。
展望未來，合庫將秉持「以客為本，以客為先，待客以誠」的理念，持續支持政府政策並力挺中小企業。除了提供傳統融資服務，也將結合數位轉型與永續發展趨勢，攜手企業提升產業競爭力，落實企業社會責任，成為台灣中小企業邁向永續發展過程中最強力的後盾。
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