臺銀奪信保金質獎及淨零轉型2大獎 吳佳曉：持續精進金融創新助企業升級
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長卓榮泰昨（16）日出席 2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構頒獎典禮，頒發協助中小微企業多元發展獎（淨零轉型類）及信保金質獎予臺銀。臺銀由總經理吳佳曉代表領獎，展現其在多變國際局勢下，依然堅持扶植企業成長的成果。臺銀近年積極響應國家政策，不僅完成科學基礎減碳目標設定，更透過多元彈性的融資與數位金融服務，協助中小企業在面臨地緣政治與全球貨幣政策挑戰時，能穩健邁向淨零轉型。
經濟部與中小企業信用保證基金共同舉辦頒獎典禮，表揚在融資業務表現傑出的金融機構。臺銀在本次評選中脫穎而出，獲得協助中小微企業多元發展獎（淨零轉型類）及信保金質獎（授信經理人）兩項殊榮。
臺銀長期響應國家政策，持續善用信保機制協助中小企業振興與轉型，其經營策略以均衡發展政府部門、企業金融及消費金融為主軸。為協助中小企業在競爭激烈的市場中站穩腳跟，臺銀推出涵蓋融資協助、數位金融與專業諮詢的多元支持措施，協助企業提升競爭力。此次獲得淨零轉型類別的獎項，正是對臺銀在維持授信品質的同時，積極推動中小企業轉型業務的最佳肯定。
在永續金融領域，臺銀遵循國家淨零目標與主管機關要求，已規劃完整的科學基礎減碳行動計畫。透過金融創新與提升客戶體驗，臺銀各項重要變革已陸續啟動並見成效。未來將持續深化永續佈局，利用創新產品連結產業與國際夥伴，為台灣邁向淨零未來注入長遠動能。
回顧 2025 年，全球金融市場受美國關稅政策、地緣政治及主要國家貨幣政策影響，不確定性大幅增加，經營環境極具挑戰。臺銀表示，即便外部環境艱困，銀行全體依然秉持扶植企業理念，全力支持國家政策並協助企業升級。未來臺銀將持續發揮金融影響力，攜手中小企業共創佳績。
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