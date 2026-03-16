鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-16 11:20

美伊戰爭雙方劍拔弩張，目前仍未有停歇的跡象，美元指數上周已衝破 100 大關，新台幣兌美元今 (16) 日開盤後應聲貶破 32 元整數關卡，早盤貶值超過 1 角，台股開高後震盪翻黑，呈現股匯齊挫走勢。

〈台幣〉伊朗戰事僵持！重貶1.2角失守32元大關 探逾10個月新低。(圖：shutterstock)

外資上周轉向賣股匯出，新台幣兌美元接連失守 31.8、31.9 元，一路往 32 元關卡靠攏，今天早盤貶值 1.2 角之多，最低下探 32.038 元，續創去年 5/2 暴力升值、逾 10 個月新低。

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觀察主要亞幣今天對美元走勢，新台幣早盤貶值 0.37%，表現相對弱勢，人民幣、泰銖同步走疲，而韓元跌深反彈約 0.27%，日元亦升值 0.11%，亞幣互有升貶。

美、以對伊朗的軍事行動已持續約 2 周，引發全球能源與金融市場的劇烈波動。伊朗革命衛隊為反擊美以，封鎖了全球石油命脈荷姆茲海峽，並攔截行經的民用船隻，只要持續封鎖下去，油價難以回落，通膨壓力將籠罩全球。