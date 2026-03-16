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〈台幣〉伊朗戰事僵持！重貶1.2角失守32元大關 探逾10個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北

美伊戰爭雙方劍拔弩張，目前仍未有停歇的跡象，美元指數上周已衝破 100 大關，新台幣兌美元今 (16) 日開盤後應聲貶破 32 元整數關卡，早盤貶值超過 1 角，台股開高後震盪翻黑，呈現股匯齊挫走勢。

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〈台幣〉伊朗戰事僵持！重貶1.2角失守32元大關 探逾10個月新低。(圖：shutterstock)

外資上周轉向賣股匯出，新台幣兌美元接連失守 31.8、31.9 元，一路往 32 元關卡靠攏，今天早盤貶值 1.2 角之多，最低下探 32.038 元，續創去年 5/2 暴力升值、逾 10 個月新低。


觀察主要亞幣今天對美元走勢，新台幣早盤貶值 0.37%，表現相對弱勢，人民幣泰銖同步走疲，而韓元跌深反彈約 0.27%，日元亦升值 0.11%，亞幣互有升貶。

美、以對伊朗的軍事行動已持續約 2 周，引發全球能源與金融市場的劇烈波動。伊朗革命衛隊為反擊美以，封鎖了全球石油命脈荷姆茲海峽，並攔截行經的民用船隻，只要持續封鎖下去，油價難以回落，通膨壓力將籠罩全球。

布蘭特原油 (Brent) 價格回升到每桶約 105 美元；WTI 原油也站上 100 美元大關。市場憂心全球 20% 石油供應因海峽封鎖而中斷。而美元指數近日衝高至 100.36 附近，創下近一年新高，主要受避險資金湧入，以及戰爭推升通膨預期、導致聯準會 (Fed) 降息預期降溫所致。


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新台幣匯率貶值股匯雙殺台股

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倫敦原油期104.68+1.49%
紐約原油期99.54+0.84%
美元/台幣32.031+0.35%
人民幣/美元0.1449-0.07%
泰銖/美元0.0308+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0063+0.00%

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