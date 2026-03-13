鉅亨網編譯許家華 2026-03-14 06:38

隨著伊朗戰事升溫並衝擊全球能源運輸命脈荷姆茲海峽，國際油價週五 13 日) 連續第二週走高，並穩守每桶 100 美元關卡上方。市場憂心供應受阻恐引發新一輪通膨衝擊，儘管國際能源署與美國政府本週祭出多項穩定供應措施，仍未能平息投資人焦慮。

布蘭特 (Brent) 原油 5 月期貨收盤上漲 3.2%，報每桶 103.69 美元。

西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 3.7%，收在每桶 99.31 美元。

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自 2 月底伊朗衝突爆發以來，Brent 油價在短短兩週內已累計暴漲 43.1%，WTI 更大漲 48.2%。

週五盤初油價一度承壓，主因美國財政部宣布允許購買已在海上的俄羅斯原油，以緩解中東衝突帶來的供應衝擊。美國財長貝森特 (Scott Bessent) 表示，此舉旨在協助穩定能源市場。美國政府本週稍早亦針對俄羅斯原油採購提供部分豁免，其中全球第三大原油進口國印度已獲准自俄羅斯運送原油。

貝森特同時指出，美國正計畫由海軍為商業船隻提供護航，確保其能通過荷姆茲海峽。這條位於伊朗南方的狹窄水道承載全球約五分之一的石油運輸，是全球能源供應的關鍵命脈。

不過，由於伊朗可能發動攻擊的威脅升高，目前該海峽航運幾乎停擺，市場因此擔憂能源供應衝擊恐推升全球通膨，並迫使各國央行採取更為鷹派的貨幣政策立場。

油價本週走勢劇烈震盪。布蘭特原油一度飆升至接近每桶 120 美元，但隨後又短暫跌破 90 美元，顯示市場情緒高度敏感。

研究機構 Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 指出，情勢其實沒有部分媒體標題所描繪的那麼嚴峻。伊朗原油仍在經由荷姆茲海峽外運，且有消息指出部分國家 (包括印度) 可能獲准恢復從該水道出口石油。

此外，國際能源署 (IEA) 本週宣布史上最大規模戰略儲備釋放計畫，將釋出 4 億桶石油；美國也允許購買海上的俄羅斯原油；沙烏地阿拉伯與阿聯酋繞過荷姆茲海峽的輸油管線仍可運輸部分原油；白宮也可能暫停《瓊斯法案》(Jones Act)，以增加美國國內運輸彈性。

分析師指出，目前衝突雙方仍有所克制，為談判留下空間。美國與以色列尚未大規模打擊伊朗石油基礎設施，而伊朗仍持續從荷姆茲海峽出口石油；同時伊朗在葉門的代理勢力「青年運動」(Houthis) 亦暫未直接介入戰事。

儘管油價劇烈波動成為市場焦點，但油價漲勢能否持續仍是投資人辯論的核心。研究機構 Capital Economics 指出，目前期權市場投資人預期三個月後布蘭特油價仍在每桶 100 美元以上的機率約為五分之一。

與此同時，美國與以色列對伊朗的軍事行動週五進入第 13 天。德黑蘭方面持續以飛彈與無人機發動報復攻擊，並鎖定多個中東國家的石油設施。

伊朗新任最高領袖 Mojtaba Khamenei 誓言封鎖荷姆茲海峽。部分分析人士認為，此舉意在對美國與以色列施壓，藉由掌控全球能源運輸咽喉取得談判籌碼。

荷姆茲海峽關閉及石油設施遭攻擊，使市場對長期供應中斷的憂慮進一步升高。美國國防部長 Pete Hegseth 週五表示，荷姆茲海峽局勢「正由我們處理中」，美軍將採取行動重新開放該水道，但未透露更多細節。

澳盛銀行 (ANZ) 分析指出，衝突已從短暫的地緣政治衝擊，逐漸演變為可能帶來結構性供應損失的階段。油價波動仍將維持高檔，但風險正逐漸偏向上行，且供應中斷時間越長，市場恢復平衡所需的油價就越高。

摩根大通分析師 Bruce Kasman 與 Nora Szentivanyi 指出，自 1970 年代以來，全球曾出現五次重大能源供應衝擊，使 Brent 油價至少六個月高於過去兩年平均價 50% 以上。兩人認為，本月針對伊朗的攻擊可能形成第六次全球能源供應衝擊。