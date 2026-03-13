鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-13 14:50

受中東地緣政治局勢升級以及國際原油價格飆升影響，印度盧比兌美元匯率周五 (13 日) 跌至 92.484 的歷史新低。市場分析指出，隨著布蘭特原油價格因能源基礎設施遭受攻擊而衝破每桶 100 美元大關，這對高度依賴能源進口的印度經濟構成了嚴峻挑戰。

中東戰火推升避險情緒 美元升至3個月高點 印度盧比創下歷史新低(圖:shutterstock)

印度約 85% 的原油需求依賴進口，油價持續走高引發了市場對印度外部收支與貿易赤字的強烈擔憂。根據分析師測算，國際能源價格的激增可能導致印度每月額外增加約 70 億至 80 億美元的外匯支出。

LKP Securities 副總裁 Jateen Trivedi 表示，由於國內交易所的油價今日再度上漲 4%，進口成本的增加直接對本國貨幣造成了沉重壓力。

除了能源因素，美國、以色列與伊朗之間的軍事衝突也促使全球投資者轉向美元避險。美元指數目前已升至 99.83 左右，為去年 11 月 28 日以來新高。市場普遍預期，能源引發的通膨可能導致美國聯準會 (Fed) 在短期內推遲降息計畫，進一步支撐了美元走勢。

同時，外資正加速逃離印度市場。數據顯示，外國機構投資者 (FII) 於 3 月 12 日淨賣出價值 7,049.87 億盧比的股票，使得 2026 年至今的累計撤資額高達 46,166.58 億盧比。

儘管面臨下行壓力，但 HDFC Securities 高級研究分析師 Dilip Parmar 指出，在印度央行干預支持以及油價略微回落後，盧比匯率在觸及低點後已有所企穩。專家預期盧比短期內將在 91.45 至 92.75 的區間內震盪。

與此同時，日元、日債齊跌，日元兌美元自 2024 年 7 月以來首次跌破 159.45。10 年期日本公債殖利率上漲 5 個基點，5 年期日本公債殖利率上漲 4.0 個基點。