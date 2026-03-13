中東戰事愈演愈烈，熱錢持續撤出亞洲股匯，台股今 (13) 日跌逾 180 點，外資持續賣超並匯出， 新台幣 兌美元同步承壓，盤中差點摜破 32 元整數大關，在央行進場調節下，終場貶勢收斂，收在 31.918 元，貶值 7.3 分，為連 2 貶，台北與元太外匯市場總成交值達 31.985 億美元。

新台幣 兌美元本周累計貶值 2.4 角或 0.75%，周線連二黑。 台幣 3 月以來貶勢不停歇，累計已貶值 6.67 角。

隨著油價漲勢再起，美元指數衝破 100 大關，新台幣兌美元今天以 31.85 元開盤，在美元買盤湧現後，盤中最低下探 31.99 元，距離貶破 32 元僅一步之遙，不過，央行持續緊盯匯價，並擴大防守力道，讓貶值幅度縮至 1 角以內，以 31.918 元作收，整體成交量連 2 日超過 30 億美元。