鉅亨網記者陳于晴 台北
中東戰事愈演愈烈，熱錢持續撤出亞洲股匯，台股今 (13) 日跌逾 180 點，外資持續賣超並匯出，新台幣兌美元同步承壓，盤中差點摜破 32 元整數大關，在央行進場調節下，終場貶勢收斂，收在 31.918 元，貶值 7.3 分，為連 2 貶，台北與元太外匯市場總成交值達 31.985 億美元。
隨著油價漲勢再起，美元指數衝破 100 大關，新台幣兌美元今天以 31.85 元開盤，在美元買盤湧現後，盤中最低下探 31.99 元，距離貶破 32 元僅一步之遙，不過，央行持續緊盯匯價，並擴大防守力道，讓貶值幅度縮至 1 角以內，以 31.918 元作收，整體成交量連 2 日超過 30 億美元。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.86%，韓元重摔 1.32%，新加坡幣貶值 0.48%，日元貶 0.40%，人民幣貶 0.32%，新台幣貶幅則收斂至 0.23%。
外資今天賣超台股約 580 億元，大盤一度大跌逾 560 點，但低接買盤伺機進場，帶動跌幅縮小，守住 3 萬 3 關卡，終場指數收在 33400.32 點，下跌 181.54 點。權王台積電終場收在 1865 元，下跌 20 元。
