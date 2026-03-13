以色列總理舉行戰爭爆發以來首場記者會 放話要刺殺伊朗新最高領袖
鉅亨網編譯鍾詠翔
以色列總理尼坦雅胡周四（12 日）晚間舉行對伊朗展開大規模空襲以來首場記者會，幾乎就在他講話的同時，以色列中部特拉維夫等地響起防空警報，新一輪伊朗飛彈襲來。
尼坦雅胡利用這一場合為其與美國聯合對伊朗發起的軍事打擊辯護，隱晦地威脅要刺殺伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。
在被問及以色列可能對穆吉塔巴和黎巴嫩真主黨領導人納伊姆 · 卡西姆採取何種行動時，尼坦雅胡稱不會給他們「簽發人壽保險單」，並稱「不打算在這裡詳細說明計畫或準備採取的行動」。
在被問及以色列是否在武裝伊朗反對派，以及是否可能無法實現伊朗政權垮台時，尼坦雅胡表示：「即便（伊朗政權）沒有倒台，也很虛弱。」
尼坦雅胡說：「我不會詳細說明我們正在採取的行動。我們正在創造推翻政權的有利條件，但我不會否認…… 政權垮台必須來自內部，我們可以提供幫助。」
尼坦雅胡稱，伊朗和真主黨已不再像過去那樣構成威脅。他說他與美國總統川普「每天都通話」，雙方的交流「坦誠而開放」。
