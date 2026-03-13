巴菲特：現金像氧氣一樣不可或缺 但不是優質資產

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-13 13:19

股神華倫 · 巴菲特 (Warren Buffett) 近日談及現金在投資組合中的角色時表示，現金雖然像「氧氣」一樣不可或缺，但本身並不是一項優質的資產。他指出，投資人必須持有一定現金以應對不確定性，但長期而言，資金仍應投入能持續創造價值的資產。

巴菲特：現金像氧氣一樣不可或缺 但不是好資產 (圖：shutterstock)

巴菲特在接受 CNBC 節目《Warren Buffett: A Life and Legacy》專訪時表示，當他於 2025 年底卸任波克夏 · 海瑟威執行長時，公司帳上持有超過 3,700 億美元現金等價物，主要配置於美國國庫券 (T-Bills)。這筆龐大現金並非出於保守考量，而是因為在目前市場環境下，難以找到規模足夠、同時具備吸引力的投資機會。

巴菲特表示，波克夏的資產規模過於龐大，若要對整體投資組合產生明顯影響，必須是規模極大的投資案。他說，如果有人提出一個價值 1,000 億美元的好機會，他隨時願意討論。

儘管持有大量現金可以帶來一定利息收入，但巴菲特仍強調，相較於現金，他更偏好能透過複利長期增值的生產性資產，例如股票。

他表示，在某些程度上現金確實必要，但「現金不是一項好的資產」。

巴菲特將現金比喻為投資組合中的氧氣。他指出，氧氣取得容易且不可或缺，但本身並不令人興奮；現金也是如此。投資人需要保留一定現金，以便支付各項義務，並在市場出現良好投資機會時迅速出手。

在 2024 年致股東信中，巴菲特也重申，波克夏將長期把大部分資金配置於股票資產，主要是美國企業。他強調，公司不會偏好持有現金等價資產，而會優先持有優質企業的股權。

巴菲特進一步指出，在歷史上的高通膨時期，現金的購買力往往會被侵蝕，債券表現也常受到影響。相比之下，只要企業的產品或服務持續被社會需要，企業通常能找到方法因應貨幣不穩定的環境。

根據嘉信理財分析的數據，自 1975 年 1 月至 2026 年 1 月，標普 500 指數累計漲幅接近 6,700%，同期消費者物價指數則上升約 524%，顯示股票長期表現遠優於通膨。

(圖片：shutterstock)

不過，他也提醒，適度持有現金仍然重要。因為即使是經驗豐富的投資人，也無法準確預測股市短期走勢。