鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-13 04:50

美國總統川普週四 (12 日) 公開點名聯準會主席鮑爾，要求央行不要等到下一次政策會議，而應「立刻」降息，引發市場對美國貨幣政策走向的關注。

川普施壓鮑爾「立即降息 別拖到下次會議！」 (圖：REUTERS/TPG)

川普週四在其社群平台 Truth Social 發文表示：「聯準會主席、『總是太慢』的鮑爾今天在哪？他應該現在就降息，而不是等到下一次會議！」

‌



聯準會方面則維持一貫立場。鮑爾此前多次強調，央行的政策決策將依據最新經濟數據做出評估，並通常在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的例行會議中決定利率方向。

川普此番言論顯示，白宮正持續對聯準會施加壓力，希望透過更寬鬆的貨幣政策來支撐經濟成長並穩定金融市場。

近幾個月來，聯準會對降息態度保持審慎，而隨美伊戰爭持續升溫，市場對聯準會降息的希望正在迅速消退。

在衝突爆發前，市場原本預期聯準會可能在 6 月降息 0.25 個百分點，9 月再降一次，甚至不排除全年降息三次的可能。然而根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前甚至已將 9 月降息的可能性排除，市場只預期今年 12 月可能出現一次降息。

更值得注意的是，利率期貨市場目前對 2027 年前的更多降息幾乎沒有定價，部分預期甚至延後至 2027 年後期或 2028 年初。

市場人士認為，只要中東局勢持續推高能源價格，聯準會將難以迅速轉向寬鬆政策。

高盛經濟學家在最新報告中指出，更高的通膨路徑將使聯準會更難在短期內開始降息。該行已將其降息預測從 6 月延後至 9 月，但仍預期 2026 年底前可能出現至少一次降息。

高盛同時表示，如果勞動市場出現比預期更快且更明顯的疲弱，聯準會仍可能提前採取行動。

美國銀行經濟學家 Stephen Juneau 則指出，雖然部分通膨組成項目，例如住房價格，已有穩定甚至回落跡象，但整體通膨仍處於區間震盪，且高於與聯準會 2% 目標一致的水準。他表示，聯準會目前沒有理由急於降息。

市場焦點接下來將轉向通膨數據。美國商務部預計公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數被視為聯準會最重要的通膨指標之一。經濟學家預估，核心 PCE 年增率可能升至 3.1%，較前一月進一步上升，也意味通膨距離聯準會 2% 的政策目標仍有相當距離。