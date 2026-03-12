鉅亨網編輯林羿君 2026-03-12 16:10

微軟 (MSFT-US) 正積極推動非洲用戶採用其人工智慧工具，在這片擁有全球最年輕且增長最快人口的市場上，與中國的 DeepSeek 爭奪客戶。

微軟計畫今年與各級學校、大學及相關機構合作，為 300 萬名非洲民眾提供人工智慧技術培訓，並將重心放在南非、肯亞、奈及利亞與摩洛哥；也將與非洲最大的電信業者 MTN 集團結盟，將 Microsoft 365 應用程式套件與其 Copilot 數位助理，一併提供給 MTN 旗下 3 億名用戶。

微軟中東與非洲地區總裁納伊姆 · 亞茲貝克（Naim Yazbeck）在受訪時表示，這項名為「Microsoft Elevate」的培訓計畫，核心宗旨是確保成本不會成為大規模提升 AI 素養的障礙；他更直言，中國技術在非洲相當活躍，微軟的使命就是與之競爭。

當全球目光多集中在 AI 巨頭於美歐市場的博弈時，微軟的一份報告指出，DeepSeek 等中國開源 AI 平台已在許多非洲國家取得進展，約占聊天機器人使用量的 11% 至 14%。

特別是在衣索比亞與辛巴威，隨著北京當局及其企業策略性地建設數位基礎設施、擴張電信網路並推出 AI 服務，DeepSeek 的市場佔有率已高達 20%。

美國正試圖透過在非洲大陸的策略性投資來抗衡此一勢勢，這是一場爭奪客戶、軟實力及塑造 AI 未來關鍵數據的長期競爭。

在非洲最大的市場南非，微軟計畫在明年底前投入 54 億南非幣（約 3.3 億美元）來擴充雲端與 AI 容量，並研議在肯亞興建以地熱發電驅動的數據中心。

亞茲貝克坦言微軟需要加速 Copilot 的普及度，因為對開發者而言，DeepSeek 的使用成本，通常遠低於微軟的 Azure 雲端服務與 Copilot 方案。

為此，微軟正透過其創業創始人中心（Startup Founders Hub）為創業家提供 Azure 與 GitHub 代碼托管平台的使用權，並讓他們有機會接觸創投資助者。

目前，Copilot 在非洲企業界的應用已初見成效，例如南非零售龍頭 Spar 集團每年因此節省超過 700 小時的人力工時，奈及利亞的 Access 控股公司也已將 AI 導入日常工作流程。

亞茲貝克最後呼籲非洲各國應將 AI 視為國家發展的優先要務，並指出阿聯、新加坡與沙烏地阿拉伯等國已從中獲益。