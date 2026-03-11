search icon



〈台幣〉熱錢回頭股匯雙漲 連2日報復性反彈收31.755元

鉅亨網記者陳于晴 台北

台北股匯市本周上沖下洗，自昨 (10) 日起止跌回升後，今 (11) 日再度上演報復性反彈，台股飆漲 1342 點創史上第二大漲點，外資回頭買股並匯入，帶動新台幣兌美元一度衝破 31.7 元關卡，終場在央行穩匯下，升幅略見收斂，升值 7.3 分，收在 31.755 元，台北與元太外匯市場總成交值縮至 21.465 億美元。

cover image of news article
〈台幣〉熱錢回頭股匯雙漲 連2日報復性反彈收31.755元。（圖:shutterstock）

新台幣兌美元匯率今天以 31.8 元開盤後，在拋匯力道湧現後，盤中一度升底 31.692 元，升值多達 1.36 角，但整體亞幣互有升貶，為避免脫鉤太多，且當熱錢單邊匯入太猛時，央行就會適時介入調節，終場升幅收斂，收在 31.755 元。


觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.33%，主要亞幣互有升貶，日元領跌 0.58%，韓元也貶值 0.37%，新加坡幣貶值 0.11%，新台幣則升值 0.23%，在亞幣中表現相對強勢，人民幣也小升 0.07%。

美國總統川普暗示伊朗戰爭可望進入尾聲，帶動亞股今天持續強彈，台股重返 34000 點大關，終場上漲 1342.32 點，收在 34114.19 點，站上所有均線，創收盤第 2 大漲點。

下周是全球超級央行周，美國聯準會 (Fed) 將於台灣時間 3/19 公布最新利率決策，市場預期維持利率不變，但須關注「點陣圖」對年底降息次數的修正。此外，日本央行、英國央行與台灣央行利率決策會議下周也將陸續登場。


新台幣匯率股匯雙漲升值

美元指數99.0240.20%
美元/台幣31.755-0.23%
日元/美元0.0063+0.00%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1456+0.14%

