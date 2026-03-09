鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-09 11:03

中東戰事愈演愈烈，台北股匯今 (9) 日上演股匯雙殺，加權指數早盤重挫逾 2000 點，新台幣兌美元同步下殺，一度重貶近 2 角，最低觸及 31.876 元，創下去年 5 月初暴力升值以來的新低。

〈台幣〉股匯大逃殺！重貶近2角觸及31.876元 探逾10個月新低（圖：shutterstock）

新台幣兌美元匯率今天以 31.72 元開盤、貶 4.2 分，隨著美元買盤出籠，匯價直接跳水，盤中最低來到 31.876 元，重貶 1.98 角，逼近 31.9 元大關，市場預期在央行介入調節穩匯下，午後貶勢可望略見收斂，帶動整體成交量放大。

‌



觀察主要亞幣今天對美元表現，泰銖早盤重貶逾 1%，韓元重挫約 0.8%，新台幣、日元約貶值 0.55-0.6%，人民幣也貶值 0.31%。

中東戰事未歇，油價持續飆漲，台股今天早盤應聲重挫逾 2000 點，最低來到 31529 點，摜破 32000 點關卡。台積電早盤跌 120 元、下探 1770 元，鴻海、台達電等權值股同步大跌逾 7%。