鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-11 18:52

貝萊德全球主題與產業投資基金經理人 Thomas Holl 今 (11) 日來台指出，黃金已從傳統工具轉變為「替代貨幣」，2025 年至今金價刷新 50 次歷史紀錄，一度突破每盎司 4000 美元。此外，受惠於 AI 革命與能源轉型，他點名銅、鐵等礦業具備戰略價值，且礦業僅占 MSCI 全球指數 1.5%，其重要性被嚴重低估；由於股債低相關性的特點，他看好金礦股仍為強化投資組合韌性的重要選擇。

實質利率規律失效 替代貨幣本質轉變

Thomas Holl 來台分享最新市場觀察，他強調黃金的本質正經歷重大轉型。他強 調，過去 20 年來，美債 10 年期實質利率與金價呈現明確的負相關，這被視為持有黃金的機會成本；但這項規律在近三年徹底失效。即便在高利率環境下，金價仍不跌反漲。

Thomas Holl 認為，黃金已確立其作為「替代貨幣」的特點：沒有主權風險、沒有另一端的債務負擔。他引述數據指出，2025 年金價先後 50 次刷新歷史新高，創下 1979 年以來最強漲勢。

全球債務攀升 央行 95% 看好增持需求

支撐金價的核心動力來自於對法定貨幣信心的動搖。截至 2025 年底，美國聯邦債務總額已突破 35 兆美元，年度財政赤字達 1.8 兆美元，單是利息支出就占政府支出的 13%。Thomas Holl 警告，美、日、英、法等國債務均超過 GDP 的 100%，「投資人開始質疑由債台高築政府所發行的貨幣，未來價值究竟剩下多少？」

這股疑慮反映在央行的行動上。2025 年全球央行淨增持黃金 863 噸，最新調查顯示，高達 95% 的受訪央行預計 2026 年全球官方黃金儲備將繼續增加，比例遠高於 2021 年的 52%。這不僅是為了分散對美元的依賴，更是追求資產負債表的防禦性。

金礦股利潤擴張 展現強大「資本紀律」

針對投資建議，Thomas Holl 特別分析金礦業股的誘人前景。他指出，目前金礦公司的營運成本上升幅度相當溫和，遠低於金價的漲幅，帶動利潤（Margin）顯著擴張。他強調：「這一周期的金礦公司與以往大不相同，他們不再盲目追逐成長而背負債務，而是優先考慮資產負債表的韌性。」

他點出一個關鍵亮點：今年初金價漲幅與金礦股漲幅均維持在 20% 左右。雖然市場一度擔心油價上漲會增加採礦成本，但 Thomas Holl 認為市場過於悲觀，這反映在近期金礦股的賣壓中，反而為投資人創造了「相當令人期待的價位」。目前的金礦公司更傾向將現金回饋給股東，專注於投資資本回報率。

AI 革命推升銅需求 礦業成為戰略類股

除了黃金，整體礦業的戰略價值也因 AI 革命而重塑。Thomas Holl 表示，銅、鐵等礦產過去主要與中國房地產掛鉤，現在則是 AI 基礎建設的關鍵。他提到：「銅對於 AI 革命至關重要，銅價已從每噸 9000 美元一度逼近 13000 美元。」