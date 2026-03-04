漲價潮本月加速！中國手機銷量開年暴跌16.1% 專家：恐首迎一年內多次漲價局面

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-04 13:30

根據中國信通院今 (4) 日發布的最新數據，今年 1 月中國市場手機出貨量呈明顯下滑態勢，年減 16.1% 至 2286.6 萬支，其中 5G 手機仍占主導地位，出貨量為 1987 萬支，年減 15.9%，占同期手機總出貨量的 86.9%。

漲價潮本月加速！機構：中國手機銷量開年暴跌16.1% 國產品牌下滑嚴重 (圖:shutterstock)

中國國產品牌方面，1 月出貨量為 2007.4 萬支，年減 12.1%，佔據市場近九成的份額。

在上市新機方面，中國國產品牌今年 1 月共推 33 款，數量較去年同期小幅下降。

智慧手機出貨上，今年 1 月出貨量年減 15.6% 至 2069.6 萬支。儘管出貨量萎縮，但上市新機型數量卻年增 28% 至 32 款，顯示廠商在透過密集發新來刺激市場。

對於小米、華為、榮耀、OPPO、vivo 以及蘋果等重量級大廠，今年市場環境異常嚴峻。記憶體晶片成本暴漲正倒逼終端產品大幅漲價，這將在很大程度上抑制用戶的換機熱情。

此前，供應鏈人士、產業分析機構及多家手機品牌內部人士表示，手機漲價將自 3 月起進入加速階段，最低漲幅不會低於人民幣 1000 元，中高階旗艦機型漲幅恐達 2000-3,000 元。