鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-11 20:00

《大西洋月刊》資深編輯 Gal Beckerman 周二 (10 日) 刊文指出，美國川普政府對目前對伊朗的軍事行動的稱謂，正引發廣泛爭議與嘲諷，因其在使用和迴避「戰爭」一詞上玩弄手法，既想獲取榮耀，又想逃避責任。

普丁對俄烏戰爭說法翻版！為何川普政府迴避「戰爭」一詞 專家曝兩大算計 (圖:shutterstock)

儘管空襲、刺殺哈米尼、魚雷攻擊伊朗軍艦、摧毀燃料庫與海水淡化廠，並造成多名美軍喪生，白宮與共和黨議員卻竭力迴避「戰爭」一詞，改用「行動」、「任務」等字詞包裝。

美國眾院議長強生說，「我們現在並未處於戰爭狀態」，共和黨參議員霍利更搬出《孫子兵法》稱唯有地面部隊介入才算戰爭，但強生先稱「非戰爭狀態」，隨即改口「戰爭部」，凸顯概念混亂。

Beckerman 認為，這種語言遊戲背後有法律考量。根據美國憲法，宣戰權屬於國會，而川普延續近年總統做法，將此權力牢牢握於手中，邏輯看似簡單：不稱「戰爭」，便無需宣戰。

更深層原因則是政治與心理負擔。經歷伊拉克與阿富汗泥潭後，多數美國人視「戰爭」為無盡消耗與傷亡的代名詞，「行動」一詞則顯輕巧，易與「成功」、「手術式打擊」等意象連結，暗示短暫痛苦而非長期代價。

川普政府並非首例。1950 年韓戰被杜魯門稱為「警察行動」，造成逾 3.6 萬美軍死亡，越戰初期被稱「衝突」，2011 年利比亞空襲則被歐巴馬助手稱為「動能軍事行動」。

但美國總統們常在其他抽象「戰爭」中高調使用此詞，如「向貧困宣戰」或「反恐戰爭」，因這些目標無明確終點，亦無需承擔實質後果。

然而，川普團隊在修辭上卻熱愛「戰爭」意象。他們推動將「國防部」改稱「戰爭部」，稱後者「傳達出更強戰備決心」。

國防部長赫格塞斯更以「最大殺傷力，非溫吞合法性」為信條，鼓吹「殺死敵人，粉碎其意志」。

但在談及推翻委內瑞拉政府時，赫格塞斯卻稱之為「反毒品恐怖主義戰役」，形成認知失調。

這種語言操弄揭示川普政府「重表象輕實質、重宣傳輕政策」的特質。官員偏好如 DOGE 般吸睛名稱，卻避談責任。

Beckerman 認為，赫格塞斯的戰爭浪漫化令人聯想到義大利未來主義者 Filippo Tommaso Marinetti，他在 1910 年代稱戰爭為「世界唯一衛生」，卻未見屍山血海。

戰爭作為詞彙與行為，有時是道德必要，但須清楚闡述理由與後果，而羅斯福與邱吉爾是典範，他們既宣示決心，也承擔責任。