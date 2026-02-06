鉅亨網編譯陳韋廷 2026-02-06 13:10

騰訊控股 (00700-HK) 春節 AI 紅包攻勢遭遇滑鐵盧，微信周三 (4 日) 以「誘導分享擾亂生態」為由封殺自家 AI 應用程式「元寶」的紅包分享連結，頁面顯示「存在誘騙跳轉內容」，用戶必須複製口令至第三方瀏覽器訪問，隨後幾天微信也封殺百度文心助手以及阿里巴巴旗下千問的紅包分享連結。

微信封殺元寶引爆千億市值震盪！美媒：騰訊AI紅包大戰自毀長城(圖:shutterstock)

這場由騰訊創辦人馬化騰親自參加、計畫投入 10 億人民幣的行銷活動，因觸犯微信生態紅線戛然而止，導致騰訊日前暴跌 3.96%，市值一度蒸發超 2000 億港元。

《財富中文網》報導，這一事件暴露騰訊內部策略撕裂。元寶作為騰訊對標百度的 AI 大模型，本欲藉春節紅包復刻 2015 年微信支付「偷襲珍珠港」的輝煌，但微信團隊以「維護用戶體驗」為由斬斷流量輸送，公關總監張軍更發文「我發起瘋來自己都打」自嘲。

內部人士透露，活動未經集團層級統一協調，平台規則與業務目標的衝突被公諸於世。

競爭對手則迅速填補市場真空。百度文心助手投入 5 億紅包，阿里千問 App 豪擲 30 億人民幣啟動「春節請客計畫」，聯動淘寶、高德、盒馬構建 AI 生活服務閉環。

字節跳動雖未直接發紅包，但藉火山引擎成為央視春晚獨家 AI 雲夥伴，為豆包 App 導流。而元寶被迫將紅包改為「口令模式」後，用戶分享效率驟降，市場聲量嚴重稀釋。



2015 年，微信藉春晚「搖一搖」紅包綁定 2 億銀行卡，靠的是行動支付藍海與用戶新鮮感，但 11 年後，AI 應用程式陷入功能同質化困局，用戶更重視實際價值而非紅包激勵。

根據艾媒諮詢數據顯示，2026 年春節 AI 應用平均留存率不足 15%，紅包獲客成本較 2015 年飆漲 300%。



此次風波折射更深層危機。當阿里巴巴用支付生態賦能 AI、百度深耕搜尋場景、字節跳動藉內容矩陣滲透時，騰訊卻將社交優勢與 AI 產品割裂。元寶必須獨立取得流量，反被微信規則掣肘。

更嚴峻的是，恒生科技指數周三創調整新低，市場擔憂 AI 資本投入短期難兌現。

這場鬧劇最終以騰訊市值 V 型反彈收場，周四 (5 日) 從下跌 3% 到翻紅作收，但教訓已相當明顯。