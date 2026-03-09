鉅亨網編輯林羿君 2026-03-09 23:54

路透社引述兩名消息人士報導，沙烏地阿拉伯國家石油巨頭沙烏地阿美（Aramco）已開始縮減旗下兩座油田的產量，主因是在美國與以色列對伊朗發動戰爭，而關鍵能源通道荷姆茲海峽陷入嚴重阻塞。

沙烏地阿美也開始減產 專家警告：燃油高溢價恐持續數月。(圖:shutterstock)

目前尚不清楚具體是哪兩座油田、以及減產幅度為何，沙烏地阿美拒絕對此置評。據悉，該公司已將部分原油貨運改道，轉往紅海沿岸的延布（Yanbu）港出口。

身為全球最大的原油出口商，沙烏地阿美的減產行動，突顯出該區域面臨嚴峻的物流瓶頸。

自 2 月 28 日美以聯軍開始攻擊伊朗，德黑蘭隨即發動數百架無人機與飛彈反擊，目標甚至涵蓋境內設有美軍設施的海灣國家。由於荷姆茲海峽承載全球約五分之一的原油與液化天然氣流量，目前航運已幾近停擺，促使沙烏地阿拉伯的多個鄰國也紛紛採取行動。

除了沙烏地之外，中東地區的產油活動也陷入混亂。科威特國家石油公司已降低產量並針對出貨發布「不可抗力」聲明；卡達在無人機襲擊其大規模出口樞紐拉斯拉凡後，亦停止液化天然氣（LNG）生產並宣告不可抗力。

伊拉克南部主要油田的產量因儲存容量達到上限，已銳減約 70%；阿拉伯聯合大公國的阿布達比國家石油公司（ADNOC）正縮減離岸產量，巴林的 Bapco Energies 也同樣宣告不可抗力。

這場史無前例的供應中斷震驚全球能源市場，推升布蘭特原油期貨價格飆升至每桶近 120 美元，創下 2022 年年中以來的新高。

分析師指出，儘管沙烏地阿拉伯已加速透過東西向輸油管將原油送往紅海延布港，但這些轉運量仍不足以彌補因海灣封鎖而消失的數百萬桶產能。