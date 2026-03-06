〈房產〉房市凍僵 去年全台拆除照量創2018年來新低 雙北改建大熄火

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-06 10:13

2025 年的房市低潮，也表現在都更整合之上。房仲業者統計內政部資料，主要都會區與全台去年住宅類核發拆除執照宅數，主要都更重鎮皆呈現下滑，且全台僅 3639 宅，為 2018 年以來最低。

去年全台拆除照量創2018年來新低 雙北改建大熄火。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2024 年下半年起房市多頭風氣趨緩，加上營建成本高升等議題，以致於去年全台拆除量明顯降溫。

根據統計，全台 2025 年住宅拆照宅數達 3639 宅，相較 2024 年同期約下滑 3%，同時創下 2018 年以來最低，其中台北市 2025 年拆照量也下滑 2.8%，達 1,132 宅，同樣創 2018 年以來新低；至於新北市則重挫 22.5%，2025 年拆除量僅 871 宅。

賴志昶指出，雙北市都會區由於開發較早，屋齡普遍偏高，加上高房價誘因加持，令區域成為都更重鎮，惟去年整年度房市表現低迷，建商並不急於推案，加上仍有成本高昂等陰影，以至於建商暫緩更新與拆除腳步，而在都更重鎮改建熱度減弱之下，令全台住宅類核發拆除執照宅數在去年下探低點。

細看六都數據變化，與雙北改建熱潮面臨瓶頸相反，台南 2025 年拆除量表現異軍突起，2025 年住宅類拆照量高達 423 宅，不僅較 2024 年大幅增加逾一倍，更一舉創下自 2012 年以來的新高紀錄。住商不動產嘉南區協理陳佩吟分析，台南市被譽為「古都」，城市發展歷史久遠，老舊建物數量占多數，因此近年地方積極推動危老重建與自主更新政策。

此外，受惠於南部科技園區等科技題材發酵，同時台南市區亦有不少重劃區題材帶動，市區房價漲勢驚人，加深建商整合意願，兩大因素加持之下，讓台南市成為六都中表現最亮眼的黑馬。