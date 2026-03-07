鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-07 09:30

《彭博》周五 (6 日) 報導，波音 (Boeing)(BA-US) 正接近達成史上最大銷售協議之一，預計將在美國總統川普對中國進行國是訪問期間宣布一筆 500 架 737 Max 客機訂單。

報導指出，雙方也正討論另一筆廣體客機交易，可能包括約 100 架 787 夢幻客機 (Dreamliner) 與 777X。不過，這項雙通道客機交易可能在稍後才宣布，預料不會納入即將舉行的峰會。

波音飛機預計將在美國總統川普與中國國家主席習近平的貿易協議中扮演要角。川普過去曾將波音訂單納入談判，以促成與其他政府的協議。

川普計劃於 3 月 31 日至 4 月 2 日訪問中國，而習近平則預計在今年稍晚訪問華盛頓。

若這項協議最終敲定，將結束波音與中國航空公司多年來的談判，並終結來自全球第二大航空市場長時間缺乏新訂單的情況。同時，這也凸顯川普的貿易政策往往與美國最大出口商波音的利益一致。

報導指出，雙方目前仍在協商公告細節，美方據稱希望簽署正式合約，而不只是宣布一個引人注目的交易金額。談判仍存在陷入僵局的可能，交易也可能最終未能完成。

截至 2 月 27 日，波音仍有來自中國的 134 架未交付訂單。此外，公司還有 875 架來自「未具名客戶」的訂單，這個類別有時被用來涵蓋尚未公開的中國客戶交易。