2026胡潤全球富豪榜：馬斯克五度登頂世界首富、張一鳴蟬聯中國首富

鉅亨網新聞中心 2026-03-05 19:04

胡潤研究院周四 (5 日) 發布《2026 胡潤全球富豪榜》，這也是該研究院連續第 15 年發布此項榜單。報告顯示，全球財富格局在過去一年發生劇烈變動，全球 10 億美元企業家人數首次突破 4000 大關，達到 4020 位，較去年大幅增長 17%，總財富也隨之增長 28%。

2026胡潤全球富豪榜：馬斯克五度登頂世界首富(圖:shutterstock)

張一鳴蟬聯中國首富

在國家分布上，中國以 1110 位 10 億美元企業家超越美國 (1000 位)，重新奪回全球第一的寶座。中國在過去一年增加了 287 位上榜者，貢獻了全球近半數的新面孔。

在中國企業家排名方面，字節跳動創始人張一鳴以 5500 億元人民幣的財富蟬聯中國首富，其財富增長了 32%，位列全球第 25 位。農夫山泉的鐘睒睒 (5150 億元) 與騰訊的馬化騰 (4650 億元) 分列二、三位。

值得關注的是，寧德時代的曾毓群財富增長 46%，以 3800 億元躍升至第四；而雷軍與馬雲家族則以 2300 億元並列第十。

馬斯克五度登頂

全球範圍內，馬斯克 (Elon Musk) 以 5.5 兆元人民幣的財富，在六年內第五次成為世界首富，其財富在過去一年飆升 89%，主要得益於 SpaceX 估值的增長與特斯拉股價的翻倍。胡潤甚至預測，馬斯克最早可能在今年成為全球首位「兆美元企業家」。

人工智慧 (AI) 無疑是本次榜單最強勁的財富創造引擎。輝達執行長黃仁勳財富增長 34% 至 1.2 兆元，首次躋身全球前十名。此外，OpenAI 創始人 Sam Altman 的財富增長近三倍，達到 330 億元；AI 數據服務與初創公司如 Anthropic 也催生了多位新晉富豪。

工業產品與晶片自主化

胡潤指出，當前的創富賽道與十年前截然不同。中國新上榜者中，工業產品領域表現最亮眼 (新增超 80 位)，其次是半導體行業 (新增 18 位)，這直接受益於中國推動晶片自主化的戰略佈局，如沐曦股份的陳維良與摩爾線程的張建中。

在地域分佈上，紐約蟬聯「全球富豪之都」，而深圳超越上海與北京，以 132 位 10 億美元企業家位居全球第二。此外，本屆榜單也呈現年輕化趨勢，霸王茶姬 31 歲的張俊傑以 85 億元財富成為中國最年輕的白手起家 10 億美元企業家。