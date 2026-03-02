鉅亨網新聞中心 2026-03-02 19:00

2026 年開年，中國本土速食巨頭華萊士以一場激進的價格戰震撼市場，推出「9.9 元 210 杯咖啡月卡」，折合每杯咖啡僅約人民幣 4.7 分錢。這項活動目前已在超過 8000 家門店上線，消費者購卡後，30 天內每 2 小時可領取一杯現磨美式咖啡。

4分錢咖啡的背後：中國速食店華萊士的流量豪賭與信任危機(圖:shutterstock)

在瑞幸、庫迪等品牌紛紛退出「9.9 元」價格戰、市場轉向「質價比」之際，華萊士的逆勢加碼引發了業界的高度關注。

「一定賠本」的流量邏輯

這場活動被業內人士評價為「一定虧錢」。根據分析，華萊士使用的是 IIAC 金獎咖啡豆，單杯咖啡豆成本約為人民幣 2.34 元，還不計入水電及每台價值 2 至 3 萬元的咖啡機折舊成本。華萊士員工坦言，在活動期間，咖啡產品處於「確定性負利」狀態。

然而，華萊士的真正目的並非賣咖啡，而是將其作為「高頻流量實驗」。透過設定「200 公尺內門店自取」及「每 2 小時限領一次」的門檻，華萊士成功將咖啡轉化為到店理由，引導顧客在取咖啡時購買漢堡、小吃或進行儲值。

從獲客成本來看，相比直播平台每人 5 至 15 元的成本，月卡模式能極高效地提升顧客進店頻次。

規模紅利見頂與品牌隱憂

華萊士之所以採取如此激進的手段，源於其面臨的經營壓力。截至 2026 年 2 月，華萊士在營門店數已跌破 2 萬家，且母公司華士食品已宣布從新三板摘牌以降低營運成本。財報顯示，其營收增速從 2021 年的 64.44% 放緩至 2025 年上半年的負增長，12 家核心子公司中有 7 家處於虧損狀態。

更嚴峻的是長期以來的品質問題。華萊士獨創的「合作連鎖模式」雖助其快速擴張，但也導致總部對終端品控的控制力不足。

頻發的食品安全事件讓華萊士背負了「噴射戰士」的負面標籤，黑貓投訴平台上的相關投訴已超過 1.3 萬條。這種品牌形象的受損，使其難以在消費者決策趨於成熟的市場中向上定義價值。

信任比打折更貴

雖然「4 分錢咖啡」短期內拉高了客流與話題度，但市場趨勢顯示，2025 年僅有 3.45% 的消費者接受人民幣 10 元以下的咖啡，絕大多數人更看重「價值感」。