鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-06 17:10

輝瑞 (PFE-US) 中國周五 (6 日) 宣布，中國藥品監督管理局 (NMPA) 已正式批准其新一代減重藥「先維盈」上市。隨著仿製藥即將進入市場，市場競爭勢必更加激烈。

輝瑞新一代減重藥在中國獲批上市 加劇市場競爭(圖:shutterstock)

輝瑞周五透過微信宣布，該藥物名為埃諾格魯肽 (ecnoglutide)，已獲准用於治療超重或肥胖成年人的慢性體重管理。該公司於 2 月底以 4.95 億美元的價格，從杭州思創生物科技有限公司手中獲得了這項藥物在中國的銷售權。

輝瑞表示，這一藥物獲批用於在控制飲食和增加體力活動的基礎上，針對成人超重或肥胖患者進行長期體重管理，這象徵著輝瑞正式加入中國競爭激烈的代謝疾病治療市場。

中國肥胖症治療領域目前由跨國公司諾和諾德 (Novo Nordisk A/S) 和禮來 (LLY-US) 以及中國製藥公司信達生物主導。不過，輝瑞尚未公布此一藥物的價格和上市日期。此次獲批正值諾和諾德的藥物 Wegovy 的專利即將於本月到期之際，這將為價格更低的仿製藥打開市場。