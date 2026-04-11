鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-11 20:27

面對國際地緣政治衝突引發的能源供應疑慮，以及目前卡在波斯灣的 200 萬桶原油，經濟部次長賴建信與中油董事長方振仁於今（11）日說明因應措施，必要時可轉往延布港口（Yanbu）裝貨以避開紅海，並擴大採購美國、澳洲、非洲等地的原油，確保供應來源多元化，目前 5 月及 6 月的能源供應已百分之百掌握。

賴建信強調，目前國內原油與天然氣儲備安全無虞，能源調度已規劃至今年 7 月，並透過中油巨額吸收機制，確保台灣油價維持在亞鄰最低水準。針對紅海及波斯灣局勢的不確定性，中油已與沙烏地阿拉伯達成共識，必要時可轉往延布港口（Yanbu）裝貨以避開紅海，並擴大採購美國、澳洲、非洲等地的原油，確保供應來源多元化，目前 5 月及 6 月的能源供應已百分之百掌握。

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方振仁指出，雖然本週國際指標油價小幅下跌，但考量照顧民生與穩定物價，中油持續啟動緩漲吸收機制。自戰事爆發以來，中油累計吸收金額預估已達 107.3 億元。中油今日宣布，自下周一 (13 日) 凌晨零時起至 4 月 19 日晚上 12 時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為 92 無鉛汽油每公升 32.4 元、95 無鉛汽油每公升 33.9 元、98 無鉛汽油每公升 35.9 元、超級柴油每公升 31 元。

對於目前卡在波斯灣的 200 萬桶原油，方振仁坦言，由於保險公司與船東仍對海峽開放安全性持觀望態度，目前該船仍在原地待命。不過，賴建信強調政府已啟動備案，除了有美國油輪靠港卸油增加安全存量，天然氣也依照原排程陸續抵台。