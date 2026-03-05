鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-05 09:16

美國與以色列聯手對抗伊朗的戰爭規模在周三 (4 日) 急劇擴大，美國國防部長赫格塞斯最新表示，美國正在取得勝利，美軍可以根據需要持續作戰。

他說：「我們和盟友的防空系統擁有充足的儲備。我們可輕鬆地將這場戰鬥持續下去，直到我們不再需要打為止。僅僅四天時間，我們才剛開始搜尋、瓦解、打擊、摧毀並最終擊敗他們的能力。」

在發表上述言論的同時，他也證實美國潛艦在斯里蘭卡附近擊沉一艘伊朗軍艦，造成至少 87 人死亡。赫格塞斯也指出，衝突可能持續長達 8 周。

白宮新聞秘書萊維特同日也說，向伊朗派遣美軍地面部隊目前不在行動計畫之內，但美國總統川普不會排除任何軍事選項。

美國空軍上將、參謀首長聯席會議主席凱恩指出，美國「現在將開始向內陸擴張，逐步深入伊朗領土進行打擊，並為美軍創造更大的行動自由」。

目前，美伊衝突已導致伊朗至少 1045 人死亡，以色列經濟亦面臨每周超 29 億美元的潛在損失。

伊朗伊斯蘭革命衛隊在當地時間周三晚上表示，「真實承諾 4」第 18 輪行動已開始。 稍早前，伊朗軍隊發佈第 11 號公告稱，過去數小時內，伊朗在伊斯法罕、庫爾德斯坦和德黑蘭等地區擊毀 6 架敵方入侵無人機。

隨後，伊朗伊斯蘭革命衛隊周四 (5 日) 淩晨發佈「真實承諾 4」第 17 輪行動戰果稱，伊朗發射的高超音速導彈和攻擊型無人機突破了美國「薩德」系統，襲擊了以色列國防部大樓以及班古里昂國際機場。

此外，一位伊朗情報部知情人士周三也說，《紐約時報》關於伊朗情報部門人員願同美國中情局談判來結束戰爭的報導完全是謊言，是戰爭期間的心理戰操作。

伊朗伊斯蘭革命衛隊在本輪衝突中首次使用「哈迪德 110」高速無人機。該飛行器是一款新型高速自殺攻擊型無人機，採用火箭助推發射，最高時速達 500 公里，是目前伊朗速度最快的自殺攻擊型無人機

與此同時，德黑蘭當局也宣佈，原定於當地時間周三晚開始舉行的已故最高領袖哈米尼告別式延期，原因是「預計前來弔唁的民眾數量空前龐大」。

知情人士透露，伊朗最高領袖選舉恐延至下周，目前採取最高級別安全措施，確保專家會議順利選舉最高領袖。 選舉可能在哈米尼葬禮後舉行。

據悉，伊朗已確定最高領袖的幾位候選人，將從中選出最高領袖。