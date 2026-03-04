鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-04 18:10

隨著美國與以色列持續對伊朗展開空襲行動，一名前美國海軍 TOPGUN 戰鬥機飛行員表示，在美軍掌握全面制空權的情況下，伊朗幾乎已沒有反制選項，但目前戰場上最大的風險反而來自「友軍誤擊」。

曾駕駛 F/A-18 戰機、綽號「Whiz」的退役海軍飛行員巴克利 (Matthew Buckley) 3 日接受媒體訪問時表示，在代號「史詩之怒」(Operation Epic Fury) 的軍事行動中，美軍已掌握空中優勢，能夠自由進出伊朗相關空域並選擇打擊目標。

他指出，一旦掌握制空權，軍方幾乎可以在空域中自由行動，不必擔心地面防空火力威脅，因此伊朗目前在軍事上幾乎沒有可行選項。

巴克利表示，從目前戰況來看，伊朗的空軍、海軍以及大部分地面作戰能力都已被壓制。不過在多方軍力同時參與的複雜戰場環境下，最大的威脅反而可能來自友軍誤擊。

美國中央司令部 (CENTCOM) 週二稍早證實，在相關作戰行動期間，3 架美國空軍 F-15E「攻擊鷹」戰機日前在科威特上空遭盟軍防空系統誤擊擊落。

當時空域內同時出現伊朗戰機、彈道飛彈以及無人機攻擊，使戰場環境相當混亂。

事件中 6 名機組人員均成功彈射逃生，並在短時間內被救援人員尋獲，目前狀況穩定。