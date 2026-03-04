〈財報〉博通AI營收翻倍 財報財測超預期 盤後一度飆5%

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-05 06:30

晶片製造商博通 (Broadcom)(AVGO-US) 周三 (4 日) 盤後公布 2026 會計年度第一季財報 ，獲利與營收均優於市場預期，並對本季給出強勁展望，顯示公司持續受惠於人工智慧 (AI) 熱潮，帶動盤後股價續揚，一度大漲 5%。

博通AI營收翻倍，財報財測均優於預期(圖：Shutterstock)

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 在與分析師舉行的電話會議上表示，「我們已經看得到實現的路徑，預計到 2027 年，光是晶片業務帶來的 AI 營收就將超過 1,000 億美元。我們也已確保達成這項目標所需的供應鏈。」

根據公司聲明，截至 2 月 1 日的會計年度第一季營收年增 29%。

第一季淨利增加至 73.5 億美元，或每股 1.50 美元，高於去年同期的 55 億美元，或每股 1.14 美元。調整後獲利排除了股票薪酬與稅務調整等項目。

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：193.1 億美元 v.s. 191.8 億美元

調整後 EPS：2.05 美元 v.s. 2.03 美元

對於第二季，博通表示預期調整後獲利率為 68%，高於 StreetAccount 調查分析師預期的 66%。公司並預估營收將達 220 億美元，高於 LSEG 調查平均預期的 205.6 億美元。

陳福陽在聲明中表示，AI 營收年增 106% 至 84 億美元，主要受到客製化 AI 加速器與 AI 網路產品需求強勁所帶動。

陳福陽在去年 12 月曾預測 AI 營收將翻倍成長。他表示，本期公司預期 AI 半導體營收將達 107 億美元。

博通公布半導體解決方案 (Semiconductor Solutions) 部門營收為 125.2 億美元，高於 StreetAccount 調查預期的 122.5 億美元。第一季期間，公司也宣布推出新的 Wi-Fi 8 晶片。

在基礎架構軟體 (Infrastructure Software) 方面，博通營收為 68 億美元，低於 StreetAccount 預期的 70.2 億美元。

博通表示，公司董事會已批准至 2026 年前最多 100 億美元的新一輪股票回購計畫。

陳福陽在去年 12 月曾表示，AI 新創公司 Anthropic 已下訂 100 億美元的客製化晶片訂單。但上周美國戰爭部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 表示，五角大廈將把 Anthropic 列為「對國家安全構成供應鏈風險」，而美國總統川普也已指示政府機構停止使用 Anthropic 技術，原因是該公司拒絕允許其技術用於大規模國內監控或完全自主武器系統。

陳福陽在電話會議中表示，2026 年 Anthropic 預計將部署約 1GW 規模的 Google 張量處理單元 (Tensor Processing Units, TPU)，2027 年則將超過 3GW。

他並指出，OpenAI 預計在 2027 年部署超過 1GW 的第一代客製化晶片。

他表示，儘管部分分析師對 Meta 客製化晶片計畫的未來抱持疑慮，但博通仍將受惠於 Meta 的 MTIA 客製化 AI 加速器。「MTIA 的產品路線圖仍運作良好。」他補充，該產品目前已開始出貨，而 Meta 的目標是在 2027 年及之後部署數個 GW 規模的客製化加速器產能。