美製車零關稅進口 二手車商：新古車、新車價格恐鬆動

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-04 20:32

台美對等貿易協定 (ART) 承諾美製車進口零關稅，對於二手車市是否造成影響? 中古車商棋勝汽車今 (4) 日表示，零關稅政策可能影響新古車及入門新車款，但對中古車市影響有限，原本遭到壓抑的購車需求將釋放，至於中古車交易量預期則隨著換車意願有望提升。

中古車商棋勝汽車集團總經理張鋐宥。(圖:棋勝汽車提供)

據了解，新古車是指已領牌但幾近全新的車輛，多為國內車業經銷商為達成業績而領牌、試乘車或客戶退訂車，優勢為車況全新、享有折價、交車快，通常里程極低，但價位較全新車低廉。

棋勝汽車主管表示，隨著台美關稅政策明朗，部分美製車款預期將受惠紅利下調售價，消費者可能轉向降價後的豪華品牌車款，此預期心理將對同價位原廠保固 3 年內的新古車，以及受到通膨漲價的入門新車款的售價可能會產生影響，也將導致入門車的毛利萎縮。

至於美規二手車價錢的影響上，棋勝表示，預期對中古車市影響有限，原本壓抑的購車需求將釋放，中古車交易量將隨著換車意願提升。