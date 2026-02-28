鉅亨網編譯羅昀玫 2026-02-28 11:10

《巴隆周刊》 報導，美國最高法院近期對關稅政策的裁決，表面上尚未撼動美債市場，但華爾街警告，相關變數仍可能在未來衝擊債券價格。多位策略師指出，若後續政策發展推高利率，現有債券持有人恐面臨壓力。

在最高法院 2 月 20 日推翻美國總統川普大部分關稅措施時，指標 10 年期美國公債殖利率約為 4.06%；至國情咨文發表後仍維持相近水準，兩年期殖利率也幾乎未變。市場表現平靜，讓部分投資人認為影響有限。

不過，State Street Investment Management 投資策略長 Michael Arone 指出，債市尚未反應，主因是關鍵資訊仍未明朗，他提醒，債券價格與利率呈反向關係，一旦政策走向推升利率，現有債券部位將承壓。

目前市場聚焦兩大不確定因素。首先，消費者與企業是否能拿回已繳納的關稅。若全面退款，規模可能高達約 1,750 億美元，等同一項財政刺激，可能推升通膨並迫使利率上行，與此同時，財政部若需為此額外發債，也可能進一步推高殖利率並擴大赤字。

其次，美國與各國既有貿易協議如何調整仍待觀察。多數策略師預期，在川普重塑關稅體系後，政府關稅收入長期可能與裁決前大致相當，但短期平均有效關稅率仍較先前預估的 13% 至 14% 略低。

U.S. Bank Asset Management 資本市場研究主管 Bill Merz 表示，目前赤字支出占國民生產毛額 (GDP) 約 5.2%，若失去關稅收入可能升至 6.1%。他警告，若政府支出未降或收入未增，投資人可能要求更高殖利率作為補償。

不過，部分觀點認為風險仍有緩衝。較低關稅可能有助於壓抑通膨、減輕消費者壓力，並為聯準會 (Fed) 降息提供空間。

Janney Montgomery Scott 固定收益策略師 Guy LeBas 指出，短期內新增國債若以較短天期為主，市場吸收能力仍屬充足。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 則提醒，真正的利率壓力可能出現在更長期，若美國被迫提前擴大長天期發債，殖利率上行風險將升高。他並認為，貿易政策不確定性升溫，也可能讓聯準會在下一次會議上對降息更為謹慎，儘管市場仍普遍預期今年將有兩次降息。

專家建議買入高品質、短中天期債券

整體而言，市場共識仍偏向審慎。Arone 建議投資人提高防禦性，配置高品質、短至中天期債券。

以 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT-US) 為例，其以短天期債券為主，殖利率約 4.3%。