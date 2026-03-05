鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-05 08:15

美國國防部長赫格塞思和美國參謀長聯席會議主席丹 · 凱恩周三（4 日）舉行記者會，據《紐約時報》報道，赫格塞思通報，美國潛艇在印度擊沉一艘伊朗軍艦，美國和以色列將在一周之內「完全控制伊朗領空」。

美國國防部長赫格塞思。（圖：Shutterstock）

赫格塞思一開場就宣布「美國正在贏」，他聲稱：「我方晝夜不停地飛行，打擊伊朗軍方的飛彈和國防工業基地。我方尋找他們的領袖，飛越德黑蘭，飛越伊朗，飛越他們的首都，飛越伊斯蘭革命衛隊。伊朗領袖抬頭只能看到美國和以色列的空軍，直到我方決定收手。」

赫格塞思說，美國和以色列擁有「世界最強大的兩支空軍」，有能力在一周之內「完全控制伊朗領空」。他說美國對伊朗的攻擊「正在加速」，更多轟炸機即將抵達前線。

他否認美軍可能面臨彈藥庫存緊張的問題，稱美國「幾乎擁有無限彈藥庫存」。但他同時表示，美國和以色列不會再使用防區外武器來削弱伊朗防空系統，將使用成本更低的 GPS 和雷射導引炸彈打擊伊朗目標。

赫格塞思還宣布，美軍潛艇在印度洋發射魚雷擊沉一艘伊朗軍艦。《紐約時報》指出，這是二戰以來美國潛艇首次向敵方艦艇發射魚雷。

他沒有透露美軍具體擊沉了哪一艘伊朗軍艦。但卡達《半島電視台》注意到，斯里蘭卡政府當地時間 3 月 4 日早些時候通報，伊朗海軍「德納號」護衛艦在斯里蘭卡以南海域沉沒，船上有大約 180 名船員。斯里蘭卡收到消息後，已派出艦艇和飛機救援。

赫格塞思說，伊朗的反擊無法突破美軍攔截，「我方已經定下了這場戰鬥的基調和節奏，唯一的限制是川普總統希望實現的具體目標。我方可能需要四周，可能是六周，可能是八周，也可能是三周。節奏由我方決定。」