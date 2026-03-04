鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-04 09:33

美國軍方周二（3 日）表示，自 2 月 28 日對伊朗展開軍事行動以來，已對伊朗境內目標發動超過 1,700 次打擊。

以色列國防軍發言人德夫林當天也在記者會上說，自對伊朗的軍事行動開始以來，以色列國防軍空軍已向伊朗投擲 4,000 多枚炸彈，超過 2025 年 6 月以伊兩國 12 天軍事衝突期間的炸彈數量。

以色列國防軍稱，自伊朗戰爭爆發以來，以色列已經摧毀 300 個伊朗飛彈發射裝置。以軍說，作為進攻行動的一部分，空軍將繼續對伊朗的彈道飛彈陣列和防空系統發動持續不斷的打擊。

以軍表示，空軍戰機和無人機一直在對伊朗的飛彈發射器和彈道飛彈庫進行有系統、全天候搜尋」，以降低伊朗對以色列的襲擊頻率。

伊朗伊斯蘭革命衛隊周三凌晨發布「真實承諾 - 4」行動第 19 號聲明，表示革命衛隊對位於印度洋的美軍戰略目標展開飛彈襲擊，目標是距離伊朗海岸 650 公里處的美軍驅逐艦和補給艦，兩艦被擊中後燃起大火。

卡達國防部周三表示，伊朗當天發射的一枚彈道飛彈擊中美軍駐卡達烏代德空軍基地，沒有造成人員傷亡，另一枚彈道飛彈被卡達防空系統攔截。