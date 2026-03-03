鉅亨網編譯羅昀玫 2026-03-04 07:49

《CNBC》報導，美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，中東局勢迅速升高，全球科技企業也開始緊急調整區域營運。輝達 (NVDA-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 均採取應對措施，以確保員工安全並降低營運衝擊。

輝達、亞馬遜暫時關閉杜拜辦公室 Google員工因美伊戰爭受困 (圖：shutterstock)

輝達已暫時關閉位於杜拜的辦公室，員工改為遠距辦公。

輝達執行長黃仁勳在發給全體員工的內部信中表示，公司危機管理團隊正全天候運作，持續支援中東地區受影響的員工與家屬，其中包括約 6000 名位於以色列的員工。黃仁勳指出，目前所有受到衝突影響的員工及其親屬都已確認安全。

以色列是輝達在美國以外最大的研發基地。2019 年，輝達以約 71.3 億美元收購以色列網路設備公司 Mellanox，強化其在資料中心與高速網路領域的布局。

亞馬遜也調整中東營運策略，要求當地所有企業員工改為遠端工作，並遵循各國政府的安全建議。

亞馬遜在阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、約旦、科威特、埃及、土耳其與以色列均設有企業辦公室，同時在區域內營運倉儲與資料中心。

衝突也波及亞馬遜雲端服務 (AWS) 的基礎設施。兩座位於阿拉伯聯合大公國的資料中心遭無人機直接擊中，巴林的一處設施也因附近的攻擊受損。受影響設施出現結構損壞與電力中斷，目前仍處於離線狀態，部分 AWS 應用服務，包括虛擬伺服器與資料庫服務也出現運作問題。

AWS 已建議客戶備份資料或將工作負載轉移至其他區域，並表示即使設施修復作業持續進行，但由於中東衝突仍在發展，整體營運環境仍充滿不確定性。

Google 則面臨員工受困問題。

消息人士指出，Google 雲端部門上週在杜拜舉行名為「Accelerate」的銷售會議，但由於航班大規模取消，目前仍有數十名員工滯留當地。

航空數據公司 Cirium 的資料顯示，自美國與以色列對伊朗發動攻擊後，中東地區已有超過 1.1 萬架航班取消。

Google 表示，大多數受影響員工並非美國籍，而是區域員工，公司已在中東部署相關安全措施，並建議員工遵循當地政府指引。

Google 發言人表示，中東局勢仍快速變化，公司正密切監控發展，員工安全與福祉仍是首要考量。