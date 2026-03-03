鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-04 06:17

美國與伊朗開戰，美國總統川普稱在伊朗問題上，將「不惜一切代價」，市場憂心戰事可能演變為長期區域戰爭，拖累全球能源供應與經濟前景，美股主要指數週二 (3 日) 集體淪陷。

市場恐慌情緒一度升溫，道瓊指數曾狂瀉逾 1,200 點，不過在川普釋出能源航運保障訊息後，主要指數已從盤中低點明顯反彈，道瓊收盤下跌超 400 點，標普跌幅約 0.94%，那指下滑超 1%，費半指數重摔超 4.5%。

伊朗「鎖喉」荷姆茲海峽，布蘭特原油週二收盤飆升 4.71%，西德州中質原油 (WTI) 同樣勁揚 4.68%，盤中油價一度飆升逾 9%，反映市場對航運受阻的高度擔憂。

不過川普週二尾盤表示，美國將確保全球能源運輸暢通，若有必要，美國海軍將護送油輪通過荷姆茲海峽，並由美國國際開發金融公司 (DFC) 為航運公司提供政治風險保險與金融保障，以維持全球能源供應。

川普亦稱，美國「無論如何都將確保全球能源自由流動」，並強調美國擁有全球最強大的經濟與軍事實力，後續仍可能採取更多行動。

同時《紐約時報》報導，面對美國武力打擊北京長期經營的全球戰略盟友，北京有可能考慮取消或延後四月初的美中元首峰會 (川習會)。

油價急升也一度推高美債殖利率，市場擔心能源價格飆升可能重新推升通膨，進而影響投資人對聯準會 (Fed) 未來降息的預期。不過隨著油價回落，殖利率漲幅也同步收斂。

美股週二 (3 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 403.51 點，或 0.83%，收 48,501.27 點。

那斯達克指數下跌 232.17 點，或 1.02%，收 22,516.69 點。

S&P 500 指數下跌 64.99 點，或 0.94%，收 6,816.63 點。

費城半導體指數大跌 372.475 點，或 4.58%，收 7,764.882 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 6.41 點，或 0.044%，收 14,628.01 點。

美股 11 大板塊全數淪陷，其中原物料與工業板塊跌幅最重，分別下挫 2.69% 與 1.96%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 漲 0.23%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.37%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.96%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.16%。

台股 ADR 殺聲隆隆。台積電 ADR (TSM-US) 大跌 4.33%；日月光 ADR (ASX-US) 崩跌 7.81%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 5.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.39%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 小漲 0.16% 至每股 208.73 美元，亞馬遜稱，位於阿拉伯聯合大公國的兩個資料中心遭到無人機攻擊，爾後該國的 AWS 資料中心後出現服務中斷，連帶包括外帶和計程車平台 Careem 在內的消費者應用程式以及支付公司 Alaan 和 Hubpay 都呈現服務中斷。

激進投資機構 Elliott Management 將向 Pinterest 投資 10 億美元，並計畫加快公司的股票回購計畫，Pinterest 股價聞訊飛天大漲，收盤漲超 9% 至每股 19.10 美元。

無人機製造商 AeroVironment (AVAV-US) 週二升幅超 9%。公司表示仍與美國太空軍就 SCAR 計畫合約進行談判，並計畫擴建位於新墨西哥州阿布奎基的設施，以支援太空與定向能量業務成長。

軟體公司 MongoDB (MDB-US) 狂瀉超 22% 至每股 252.73 美元。公司對第一季營收與獲利給出的財測低於市場預期，拖累其股價走低。

乙太網路連接方案供應商 Credo Technology (CRDO-US) 股價崩跌超 14%，該公司第四季毛利率預測略低於市場預期，投資人備感失望。

華爾街分析

LPL Financial 的 Adam Turnquist 表示，最新進展 (川普掛能源保證) 有助於降低人們對全球供應受到重大衝擊的擔憂，緩解通膨緊張局勢，同時平息美債殖利率的飆升。

Jefferies 歐洲策略師 Mohit Kumar 表示，地緣政治難以交易，目前人們偏好提高現金部位，等待更明確訊號再逢低布局。

高盛亞太區股票策略師 Timothy Moe 表示，中東局勢可能成為市場「早該出現的技術性修正」催化劑，但從中長期戰略角度觀察，亞洲資產基本面仍具建設性，反而可能浮現布局機會。

Farringdon Asset Management 集團投資長 Ana Isabel Gonzalez Encinas 指出，市場當前真正關注的是衝擊持續時間，關鍵在於這是短暫的風險溢價擴張，還是將進一步拖累企業資本支出與就業決策的長期震盪。